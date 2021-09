Amazon sta per presentare un display Echo da 15 pollici?

Sappiamo da tempo che la divisione hardware di Amazon non ha intenzione di finire questo 2021 senza diverse interessanti novità. Abbiamo da poco avuto modo di dare un’occhiata dai vicino ai nuovissimi Kindle Paperwhite, di cui vi abbiamo parlato all’interno del nostro approfondimento dedicato, ma le novità non sono ancora finite, visto che nella giornata del 28 settembre ci sarà un evento dedicato all’hardware. Stando a quanto riportato da Bloomberg, nella giornata in questione avremo modo di scoprire di più in merito a un nuovo display Echo particolarmente grande.

Pur trattandosi di un portale piuttosto noto anche per diverse anticipazioni nel settore, è bene prendere per il momento tutto con le pinze, almeno fino a che Amazon non avrà fatto chiarezza sulla questione nel corso della sua presentazione.

Attualmente di parla di un Echo che dovrebbe avere un pannello da ben 15 pollici, il quale avrebbe come nome in codice “Hoya” e sarebbe pensato sia al fine di essere utilizzato in maniera simile a un tablet, con uno stand, o addirittura inserito su una superficie. Questo dovrebbe servire al fine di controllare i dispositivi smart del proprio appartamento, ma non è da escludere che ci sia un focus anche per quel che concerne ad esempio la comunicazione.

Pare che l’UI sarà in grado di supportare diversi widget, come app di terze parti, fra cui Netflix e YouTube, e sembra quindi che il device in questione sarà in grado di risultare particolarmente performante per quel che concerne diversi ambiti. Si parla anche di ulteriori arrivi nel corso dell’evento, fra cui una soundbar per TV in grado di supportare Alexa, e pare non potrà mancare una seconda generazione di Echo Auto, che con il nome in codice “Marion” potrebbero fungere da caricatori wireless per i telefoni.

Le anticipazioni per il nuovo evento del colosso non mancano, e come sappiamo ci separano pochissimi giorni a quando potremo finalmente scoprire ulteriori novità in merito ai prossimi prodotti tech della compagnia.