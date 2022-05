Fire 7: il nuovo tablet di Amazon è ufficiale

Amazon ha avuto modo di annunciare il suo nuovo tablet ufficiale Fire 7, il quale si presenta con un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% rispetto allo scorso modello e delle RAM con il doppio della capacità. La batteria risulterà il 40% più veloce rispetto al precedente device, durando una media di 10 ore e potendo venire caricata grazie al caricatore da 5 W e al cavo USB di tipo C presente nella confezione.

Lo schermo si presenta con le dimensioni di 7 pollici, ed è pensato per risultare particolarmente resistente, con i testi di caduta che hanno confermato un risultato addirittura migliore rispetto a quanto visto con gli iPad Mini. Il dispositivo permette di utilizzare moltissimi servizi, fra social network come TikTok, Facebook e Instagram, passando per piattaforme di visione come Prime Video, Disney+ e Netflix, e con un focus anche su giochi e lettura.

È possibile con le telecamere da 2 MP frontali e sul retro registrare fin o a 720p HD dei video e partecipare a videochiamate. Non manca la certificazione Climate Pledge Friendly, con Amazon che è stato realizzato con il 35% di plastica riciclata post-consumo e con un imballaggio per il 95% fatto con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il che continua i grossi passi avanti fatti dal colosso in tal senso.

Attraverso il seguente link potete accedere alla piattaforma di Amazon al fine di acquistare il dispositivo in questione, il quale si presenta nelle versioni da 16 GB e 32 GB con o senza pubblicità, e verrà rilasciato nella giornata del 29 giugno 2022. I prezzi partono per la versione da 16 GB con pubblicità da 79,99, con anche la possibilità di fruire della spedizione gratis e veloce dell’abbonamento Prime e di rateizzare l’acquisto.

