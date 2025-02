Apple TV arriva su Android con un'app ufficiale per smartphone e tablet. Accesso ad Apple TV+, ma no ad acquisti in-app.

In una mossa strategica che segna un’importante apertura verso l’ecosistema Android, Apple ha finalmente reso disponibile la sua app Apple TV per smartphone e tablet Android. Questo lancio rappresenta un’espansione significativa dell’accessibilità del servizio di streaming di Cupertino, arrivando dopo il precedente rilascio di una versione compatibile esclusivamente con Google TV. L’app è ora ufficialmente scaricabile dal Google Play Store per tutti i dispositivi che eseguono Android 8.0 o versioni successive, aprendo le porte a un pubblico potenzialmente vastissimo.

Apple TV sbarca anche su Android

Con questa nuova app, gli utenti Android possono finalmente accedere a Apple TV+, il servizio di streaming premium che vanta un catalogo in continua crescita di contenuti originali di alta qualità. Tra questi spiccano serie di successo mondiale come Ted Lasso, vincitore di numerosi Emmy Awards, il drama The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e l’epica serie di fantascienza Foundation, basata sui romanzi di Isaac Asimov. Il servizio include anche eventi sportivi esclusivi come il Friday Night Baseball, che offre due partite MLB in diretta ogni settimana, e l’MLS Season Pass, che permette di seguire tutte le partite della stagione regolare della Major League Soccer senza alcuna restrizione geografica o blackout.

Per quanto riguarda i prezzi e le modalità di abbonamento, Apple ha integrato il Google Play Billing per semplificare il processo di iscrizione. Gli utenti possono sottoscrivere Apple TV+ a 9,99€/mese, mentre l’MLS Season Pass è disponibile a 12,99$ al mese (non è attivo in Italia), con un’opzione più conveniente a 79$ per l’intera stagione. Per permettere agli utenti di testare il servizio, Apple offre una generosa prova gratuita di sette giorni.

Le funzioni dell’app Android di Apple TV

L’app Android è stata sviluppata con particolare attenzione all’esperienza utente, includendo funzionalità avanzate come la possibilità di riprendere la visione esattamente dal punto in cui si era interrotta, sincronizzando perfettamente la posizione tra dispositivi Apple e Android. Gli utenti possono anche scaricare contenuti offline per guardarli quando non hanno accesso a Internet, e trasmettere in streaming sia tramite Wi-Fi che utilizzando la rete mobile, garantendo la massima flessibilità di utilizzo.

Tuttavia, è importante notare una limitazione significativa della versione Android: gli utenti non potranno acquistare o noleggiare film e serie TV direttamente dall’app. Questa restrizione non influisce comunque sulla possibilità di accedere ai contenuti già acquistati su dispositivi Apple (o via browser), che rimangono pienamente fruibili.

Questa espansione verso la piattaforma Android rappresenta una mossa strategica fondamentale per Apple, che ora rende il suo servizio accessibile a miliardi di utenti Android in tutto il mondo, potenzialmente moltiplicando la sua base di abbonati. L’app è disponibile gratuitamente sul Google Play Store.