Apple TV+ annuncia la sua programmazione per le festività

Per celebrare le festività natalizie, Apple TV+ si porta avanti e annuncia una festosa programmazione per bambini e famiglie. Dal debutto del commovente speciale Apple Original “Il coniglietto di velluto”, basato sull’amato classico per bambini scritto da Margery Williams, al nuovissimo film a tema natalizio “Il Natale di Hannah Waddingham”, che vede protagonista la vincitrice dell’Emmy per “Ted Lasso”, oltre a nuovissimi episodi speciali per le vacanze di “Le avventure di Snoopy”, “Rana e Rospo”, “L’isola delle forme” e “I tuoi amici Sago Mini”. Inoltre, gli speciali natalizi preferiti dei Peanuts, di Mendelson/Melendez Productions e Peanuts Worldwide, saranno disponibili gratuitamente per i non abbonati per un periodo di tempo limitato; tra questi “Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown”, che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario e che sarà disponibile per tutti da sabato 18 a domenica 19 novembre; “Un Natale da Charlie Brown” sarà disponibile da sabato 16 a domenica 17 dicembre. Per gli abbonati, invece, questi speciali sono disponibili sin da ora e ogni giorno.

Il pubblico potrà riscoprire anche i contenuti natalizi già rilasciati, tra cui la commedia musicale “Spirited – Magia di Natale”, con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer, “Il Natale di Mariah: la magia continua”, “I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown”, “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”, “Coccodè, tocca a me!: Uno speciale natalizio di Chicken Carol”, “Pretzel e i suoi cuccioli: Merry Muttgomery!”; “Le avventure di Snoopy: Happiness is the Gift of Giving” e “Fraggle Rock: Night of the Lights”, tutti in streaming su Apple TV+. Ecco il programma completo della line-up di Apple TV+ per bambini e famiglie (in ordine cronologico):

IN STREAMING GRATUITO DA SABATO 18 A DOMENICA 19 NOVEMBRE

“Un Giorno del Ringraziamento da Charlie Brown” – 50° anniversario

Per celebrare i 50 anni di questo classico dei Peanuts, Piperita Patty invita tutti da Charlie Brown per la festa del Ringraziamento, anche se lui va a trovare sua nonna. Snoopy decide di cucinare la sua versione del pranzo del Ringraziamento con l’aiuto dei suoi amici.

DISPONIBILE DA MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

“Il Natale di Hannah Waddingham”

Nell’evento musicale l’attrice vincitrice di un Emmy, Hannah Waddingham, celebrerà le feste accogliendo tante guest star per una serata stravagante al London Coliseum. Lo speciale è stato registrato dal vivo alla presenza del pubblico e presto gli spettatori di tutto il mondo potranno unirsi a lei per celebrare il suo periodo preferito dell’anno su Apple TV+ guardandola esibirsi nei classici natalizi, accompagnata da una spettacolare big band.

“Il Natale di Hannah Waddingham” è prodotto da Done + Dusted (La Bella e la Bestia: 30° Anniversario, “A Legendary Christmas with John and Chrissy”, “La Sirenetta Live!”, le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Londra), lo stesso team dello speciale di successo di Apple TV+ “Il Natale di Mariah: la magia continua”. I produttori esecutivi sono la stessa Waddingham, Katy Mullan, Moira Ross, Raj Kapoor e Nick Todisco. Lo speciale natalizio è diretto dal vincitore del premio BAFTA Hamish Hamilton (cerimonie di apertura e chiusura degli Oscar, dei Grammy, del Super Bowl halftime show e delle Olimpiadi di Londra).

“Il coniglietto di velluto” – Disponibile dal 22 novembre

Basato sul classico per bambini di Margery Williams, “Il coniglietto di velluto” celebra la magia dell’amore incondizionato. Quando William, sette anni, riceve per Natale un nuovo giocattolo preferito, trova un amico per la vita e scopre un mondo di magia. Lo speciale di 40 minuti, disponibile su Apple TV+ e prodotto da Magic Light Pictures, è interpretato Phoenix Laroche (“The Royal Nanny”) nel ruolo di William, affiancato da un cast stellare che comprende le voci di Alex Lawther (“Andor”) nel ruolo del Coniglietto di Velluto, Helena Bonham Carter (“The Crown”, “Harry Potter”) nel ruolo del Cavallo Saggio, Nicola Coughlan (“Bridgerton”) nel ruolo della Fata della Sala Giochi, Bethany Antonia (“House of Dragon”) nel ruolo di Coniglio femmina, Lois Chimimba (“Still Up”) nel ruolo di Automobile, Paterson Joseph (“Vigil”) nel ruolo di Re, Clive Rowe (“So Awkward”) nel ruolo di Leone, Nathaniel Parker (“The Inspector Lynley Mysteries”) nel ruolo di Coniglio maschio, Tilly Vosburgh (“Inside Man”) nel ruolo di Momo e Samantha Colley (“Genius”) nel ruolo di Madre. Lo speciale è prodotto dal co-fondatore della Magic Light Pictures Martin Pope (candidato all’Oscar® per “Il Gruffalo” e vincitore del BAFTA e dell’International Emmy per “Versi perversi”), mentre la sceneggiatura è firmata da Tom Bidwell, creatore del film candidato al BAFTA e all’International Emmy “My Mad Fat Diary” e del corto candidato all’Oscar® “Wish 143”.

Il making of di “Spirited – Magia di Natale”

Il 22 novembre Apple TV+ porta gli spettatori dietro le quinte di “Spirited – Magia di Natale'”, con filmati inediti delle prove con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer. Sin dal suo debutto, il film ha ricevuto ampi consensi ed è stato salutato come “un classico natalizio estremamente divertente” con “numeri da urlo che ricordano l’epoca d’oro dei musical cinematografici”.

DISPONIBILE DA VENERDÌ 1 DICEMBRE

“Rana e Rospo” (speciale natalizio “Vigilia di Natale”)

In “Vigilia di Natale”, Rana e Rospo non vedono l’ora di trascorrere insieme le vacanze invernali, ma una commissione dell’ultimo minuto in città mette fuori strada Rana, facendo sì che Rospo si chieda se il suo migliore amico riuscirà a tornare a casa in tempo. Nella serie originale per Apple TV+ basata sull’amata serie di libri di Arnold Lobel, i due protagonisti non sono affatto simili; a Rana piacciono le nuove avventure, mentre a Rospo piacciono le comodità di casa. Tuttavia, nonostante le loro differenze, Rana e Rospo sono sempre presenti l’uno per l’altro, come dovrebbero essere i migliori amici. Il talentuoso cast che presta le voci alla serie comprende il premio Oscar® Nat Faxon (“Our Flag Means Death”, “The Conners”) e il candidato all’Emmy Kevin Michael Richardson (“I Simpson”, “I Griffin”) nei panni di Rana e Rospo, oltre a Ron Funches (“Trolls”), Fortune Feimster (“Fortune Feimster: Good Fortune”), Cole Escola (“At Home with Amy Sedaris”), Aparna Nancherla (“The Great North”), John Hodgman (“Up Here”), Yvette Nicole Brown (“Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti”), Stephen Tobolowsky (“The Goldbergs”), il candidato all’Emmy Tom Kenny (“SpongeBob”), Selene Luna (“Coco,” “Mayans M. C.”), la candidata agli Emmy Margaret Cho (“Fire Island”) e Betsy Sodaro (“Duncanville”, “Tiny Toons”).

“L’isola delle forme” (speciale natalizio “The Winter Blues”)

“L’isola delle forme”, l’acclamata serie in stop motion per bambini e famiglie basata sulla trilogia bestseller di libri illustrati Shapes di Mac Barnett e Jon Klassen, torna il 1° dicembre con un nuovissimo speciale natalizio intitolato “The Winter Blues”. La stagione fredda lascia Quadrato triste, così Cerchio e Triangolo cercano di tirarlo su di morale organizzando una nuova festa: La notte dello Yeti. La serie animata in stop-motion di Apple TV+, è un racconto intelligente, divertente e stimolante che si svolge su un’isola incantevole e invita gli spettatori a unirsi al serio Quadrato, all’intrepido Cerchio e all’insidioso Triangolo nelle loro avventure, mentre, sempre all’insegna del divertimento, cercano risposte e costruiscono la loro amicizia. Il tutto imparando a gestire e rispettare le reciproche differenze e mostrando ai bambini che l’amicizia può assumere molte forme. La serie è doppiata da Gideon Adlon (“Giù le mani dalle nostre figlie”), Scott Adsit (“30 Rock”), Harvey Guillén (“Vita da vampiro -What We Do in the Shadows”) e Yvette Nicole Brown (“Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti”). “L’isola delle forme” è stata co-creata da Barnett e Klassen, che sono produttori esecutivi insieme ai vincitori dell’Emmy Kelli Bixler e Drew Hodges, della Bix Pix Entertainment. Ryan Pequin è produttore esecutivo e sceneggiatore capo.

“Le avventure di Snoopy” (speciale “Happiness is Holiday Traditions”)

In questo speciale natalizio, Snoopy è alla ricerca del topper per l’albero perfetto, Woodstock rimane intrappolato in una vetrina e i due, insieme, fanno visita a Spike per Natale. La serie originale prodotta per Apple TV+ da Peanuts e WildBrain, offre un primo piano al cane più iconico del mondo che trascina il pubblico in nuove avventure con il beagle che balla, vola e sogna in grande, affiancato dal migliore amico Woodstock e dal resto della banda dei Peanuts. Josh Scherba, Anne Loi, Stephanie Betts, Paige Braddock, Craig Schulz e Mark Evestaff sono i produttori esecutivi. Alex Galatis è lo story editor esecutivo.

“Spirited – Magia di Natale” Sing-along

A partire dal 1° dicembre, su Apple TV+ sarà disponibile una versione cantata della commedia musicale interpretata da Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer. Questa versione canora del “classico natalizio” consentià al pubblico di intonare i brani preferiti dai fan, composti dai premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (“La La Land”), come “Good Afternoon” e “Bringin’ Back Christmas”.

IN STREAMING GRATUITO DA SABATO 16 A DOMENICA 17 DICEMBRE

“Un Natale da Charlie Brown”

In questo amatissimo speciale dei Peanuts, Charlie Brown deluso dal consumismo natalizio diventa il regista della recita natalizia della banda. Riuscirà a convincere i suoi amici che la recitazione è meglio del ballo, a trovare l’albero “perfetto” e a scoprire il vero significato del Natale?

DISPONIBILE DA VENERDÌ 22 DICEMBRE

“I tuoi amici Sago Mini” (Speciale di Capodanno “New Year’s Steve”)

In un nuovo speciale natalizio intitolato “New Year’s Steve”, Harvey esprime il desiderio di rimanere sveglio fino a mezzanotte, quando una lucciola interviene in suo aiuto e dà il via a una caccia al tesoro per tutta la squadra. La serie è un adorabile inno alla gratitudine, con Harvey, il cane dalle orecchie flosce, e i suoi migliori amici, Jinja il gatto, Jack il coniglio e Robin l’uccellino. Insieme a un cast di abitanti unici e colorati come il loro mondo stravagante, i quattro amici giocano, esplorano, immaginano e festeggiano ogni giorno nella loro gioiosa città di Sagoville. In ogni episodio, Harvey e tutti i suoi amici esprimono la profonda gratitudine per tutte le cose, grandi e piccole, attraverso l’ottimismo, la gentilezza, l’umorismo adatto ai bambini e le indimenticabili canzoni originali! “I tuoi amici Sago Mini” è prodotta dai candidati al Daytime Emmy Award Jennifer Dodge (“PAW Patrol – La squadra dei cuccioli”), Ronnen Harary (“PAW Patrol – La squadra dei cuccioli”), Tone Thyne (“Wonder Pets!”) e Dustin Ferrer (“Esme & Roy”). Le candidate ai Daytime Emmy Award Laura Clunie (“PAW Patrol – La squadra dei cuccioli”) e Toni Stevens (“PAW Patrol – La squadra dei cuccioli”) sono i produttori esecutivi, mentre Chad Hicks (“Kingdom Force”) è il regista della serie. “I tuoi amici Sago Mini” è prodotta da Spin Master Entertainment (“PAW Patrol – La squadra dei cuccioli”), nominata ai Daytime Emmy Award, e animata dallo studio Brown Bag Films di 9 Story Media Group, vincitore di un Emmy Award. La dottoressa Sonja Lyubomirsky, illustre professore di psicologia presso l’Università della California, Riverside, ed esperta di scienza della felicità, è l’esperta di gratitudine della serie grazie all’iniziativa changemakers di Apple TV+.

DISPONIBILI DA ORA IN STREAMING

“I racconti di Natale di Charlie Brown”

Festeggiate il periodo più allegro dell’anno con la banda dei Peanuts. Snoopy, Charlie Brown, Linus, Lucy e Sally sono i protagonisti di una raccolta di racconti natalizi tratti dalle strisce originali dei Peanuts.

“Fraggle Rock: Ritorno alla grotta” (speciale natalizio “La notte delle luci”)

I divertenti e musicali Fraggle di Jim Henson – Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober e nuovi amici Fraggle – sono tornati in “Fraggle Rock: Ritorno alla grotta”, nello speciale natalizio “La notte delle luci”, per vivere avventure esilaranti e piene di tutta la magia che si sprigiona quando ci prendiamo cura del nostro mondo interconnesso. È la notte delle luci, la festa più fraggolosa dell’anno, e la grotta è piena di canzoni e di allegria. Quando Jamdolin (doppiato dal candidato all’Emmy Daveed Diggs, “Hamilton”) incoraggia Wembley a esprimere un desiderio speciale, i Fraggles partono all’avventura per trovare la luce più brillante e, forse, il vero significato della festa.

“Mettiamoci in moto Otis!” (speciale “A Winter’s Cow Tale”)

Nell’episodio speciale, “A Winter’s Cow Tale”, è il giorno di Natale e Rosalie sta per partorire. Daisy non vede l’ora di diventare sorella maggiore, ma è delusa dal non poter decorare l’albero con la mamma. Otis entra in azione per aiutare Daisy a decorare l’albero e, quando la neve diventa troppo alta, si fa strada attraverso la neve, in modo che Daisy possa incontrare la sua nuova sorellina. Basata sui popolari libri dell’autore-illustratore Loren Long, best seller del New York Times, questa serie animata di 9 Story Media Group e Brown Bag Films dà il benvenuto ai giovani spettatori nella fattoria Long Hill Dairy Farm, casa di Otis il trattore (doppiato da Griffin Robert Faulkner) e di tutti i suoi amici. Otis sarà anche piccolo, ma ha un cuore grande. Ogni volta che vede un amico in difficoltà, frena, chiede come sta ed entra in azione per aiutarlo! La serie è prodotta da Vince Commisso, Wendy Harris, l’autore Loren Long, Darragh O’Connell, Angela C. Santomero e Jane Startz.

“Ciao Jack! Che spettacolo la gentilezza” (speciale – “Jack’s Snow Globe Cafe”)

In questo speciale, quando una tempesta di neve rimanda l’accensione del gazebo invernale, Jack e gli amici approfittano del momento con una “cascata di gentilezza” al bar. La serie, apprezzata dal pubblico, è co-creata e prodotta esecutivamente da Jack McBrayer (“30 Rock”, “Phineas and Ferb”, “Ralph Spaccatutto”) e Angela C. Santomero (“Blue’s Clues”, “Daniel Tiger”). Jack è uno dei residenti più premurosi e attenti di Clover Grove e accoglie tutti con gentilezza e umorismo. La sua capacità di diffondere compassione, creatività e immaginazione ispira tutti in città a fare lo stesso.

“I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown”

Tutto ciò che Rerun desidera da Babbo Natale è un cane, ma sua madre non glielo permette. Trascorrere del tempo con Snoopy è il modo migliore per tirarsi su. Ma quando Snoopy è troppo impegnato per giocare con Rerun, viene chiamato un sostituto: Spike, il fratello di Snoopy.

“Coccodè, tocca a me!” (speciale natalizio – “A Chicken Carol”)

Nello speciale natalizio, Ebenezer Wolf decide di cancellare le feste e Piper si allea con i Tre Porcellini e alcuni amici fantasmi per fargli cambiare idea. Questa serie animata prescolare, è basata su “Interrupting Chicken”, la serie di libri vincitrice del Caldecott Honor 2011 scritta e illustrata da David Ezra Stein, che introduce i bambini alla gioia della narrazione, a partire da una giovane gallina di nome Piper che ha l’abitudine di interrompere l’ora della storia! Ogni volta che Piper ascolta una storia, non può fare a meno di intervenire, fare domande e dare sfogo alla sua immaginazione cercando di completare i dettagli, indovinare cosa succede dopo o inserirsi nel mezzo dell’azione per aiutare a salvare la situazione. In collaborazione con Mercury Filmworks, “Coccodè, tocca a me!” è prodotto da Ron Holsey, David Ezra Stein, Loris Kramer Lunsford, Clint Eland e Chantal Ling ed è interpretato dalla voce di Sterling K. Brown. La dottoressa Lucy Calkins è esperta di lettura e scrittura nell’ambito dell’iniziativa changemaker di Apple TV+.

“It’s Christmastime Again, Charlie Brown”

Questo speciale è una raccolta di vignette a tema natalizio: Charlie Brown cerca di vendere ghirlande; Piperita Patty si preoccupa della sua tesina sul libro di Natale; Charlie Brown cerca di comprare dei guanti per Peggy Jean; tutta la banda partecipa a una recita di Natale, dove Sally si preoccupa della sua unica battuta e Piperita Patty interpreta una pecora. “It’s Christmastime Again, Charlie Brown” è creato e scritto da Charles M. Schulz ed è prodotto da Lee Mendelson. Bill Melendez è regista e produttore.

“Mariah Carey’s Magical Christmas Special”

Di fronte a una crisi di allegria natalizia, il Polo Nord sa che c’è solo una persona che può salvare la situazione: Mariah Carey, la grande amica di Babbo Natale. La Regina del Natale protagonista di un favoloso e stellare spettacolo per rendere felice il mondo intero! La speciale scaletta include anche le superstar Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris. Apparizioni speciali sono previste anche per Moroccan e Monroe, i gemelli figli di Mariah Carey.

“Pretzel e i suoi cuccioli” (speciale natalizio “Merry Muttgomery!”)

In “Merry Muttgomery!”, quando una forte nevicata mette a rischio l’annuale festa natalizia, i cuccioli trovano modi unici per festeggiare con tutti i cani innevati della città. Basata sull’amato cane del classico libro “Pretzel” dei pluripremiati autori Margret e H.A. Rey, creatori di “Curioso come George”, la serie originale segue una moderna famiglia di cani guidata dal papà casalingo Pretzel, dai suoi cinque adorabili cuccioli di bassotto e da mamma Greta, il sindaco di Muttgomery. Insieme, i Doxies sono sempre alla ricerca di modi per rendere la loro città un posto migliore per i loro amici a quattro zampe e i loro vicini. Pretzel e Greta incoraggiano i loro cuccioli a cercare di risolvere i loro problemi, ricordando loro spesso di “alzare le zampe!” ogni volta che devono affrontare una sfida. Tra i doppiatori figurano Mark Duplass, Nasim Pedrad e molti altri. Prodotta da HarperCollins Productions e animata da House of Cool e Saturday Animation, la serie è prodotta esecutivamente da Caroline Fraser, Ricardo Curtis, Wes Lui e Steve Altiere; Jennifer Contrucci è co-produttrice esecutiva. Il dottor Tony Wagner è l’esperto di gioco, passione e scopo nell’ambito dell’iniziativa changemaker di Apple TV+.

“Le avventure di Snoopy” (speciale “Happiness Is the Gift of Giving”)

In questo speciale Snoopy adatta una poesia natalizia per aiutare Sally a dormire, Charlie Brown prepara i regali per i suoi amici e per Snoopy aspettare di aprire i suoi regali è una sfida. Serie originale per Apple TV+ prodotta da Peanuts e WildBrain, “Le avventure di Snoopy”, prodotta per Apple TV+ da Peanuts e WildBrain, offre un primo piano al cane più iconico del mondo che trascina il pubblico in nuove avventure con il beagle che balla, vola e sogna in grande, affiancato dal migliore amico Woodstock e dal resto della banda dei Peanuts. Josh Scherba, Anne Loi, Stephanie Betts, Paige Braddock, Craig Schulz e Mark Evestaff sono i produttori esecutivi. Alex Galatis è lo story editor esecutivo.

“Spirited – Magia di Natale”

Ogni Vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un’anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro. Per la prima volta, “A Christmas Carol” viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens.

“Acquasilente” – (speciale “The Way Home”)

In questo speciale, mentre aiutano Acquasilente a preparare dei dolcetti per celebrare la festa del solstizio d’inverno, i bambini scoprono che ha intenzione di condividerne alcuni con un vicino di cui sono diffidenti. Premiata con il Peabody Award per l’eccellenza nella narrazione e per il lavoro che incoraggia l’empatia, “Acquasilente” è una serie bella e coinvolgente per bambini e famiglie. Mette in evidenza la consapevolezza e ha affascinato i giovani spettatori con le sue storie di amicizia, offrendo ai bambini una nuova prospettiva sul mondo che li circonda. La serie è incentrata sui fratelli Karl, Addy e Michael, che affrontano sfide quotidiane – grandi e piccole – che a volte sembrano insormontabili. Fortunatamente per loro tre c’è Acquasilente, un panda saggio, come vicino di casa. Attraverso il suo esempio, le sue storie e il suo dolce umorismo, Acquasilente offre ai bambini una comprensione più profonda dei loro sentimenti e degli strumenti che li aiutano ad affrontare le loro sfide quotidiane. “Acquasilente” è basato sulla serie di libri Scholastic Zen Shorts di Jon J Muth ed è prodotto da Gaumont e Scholastic Entertainment. La serie è prodotta da Sidonie Dumas, Christophe Riandee, Nicolas Atlan, Terry Kalagian, Iole Lucchese, Caitlin Friedman, Jef Kaminsky e Rob Hoegee e si avvale della voce di James Sie, Eva Ariel Binder, Tucker Chandler e Judah Mackey.

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo”

Una storia di gentilezza, amicizia, coraggio e speranza per gli spettatori di tutte le età in un film d’animazione che scalda il cuore, vincitore del premio Oscar, basato sull’omonimo libro di Charlie Mackesy. Un viaggio toccante e sentito che segue l’improbabile amicizia tra un bambino, una talpa, una volpe e un cavallo che si avventurano insieme alla ricerca della casa del ragazzo. Con le illustrazioni del celebre autore Charlie Mackesy, animate da bellissimi disegni a colori fatti a mano, ai protagonisti del film prestano la voce il vincitore del BAFTA Award Tom Hollander (“The White Lotus”) nei panni della Talpa, il vincitore del SAG Award Idris Elba (“Luther”) nei panni della Volpe, Gabriel Byrne (“All Things Bright and Beautiful”) in quelli del Cavallo e l’esordiente Jude Coward Nicoll in quelli del Bambino. Matthew Freud presenta un film di Charlie Mackesy, prodotto dalla candidata all’Oscar Cara Speller (“Pear Cider and Cigarettes”) per conto di NoneMore Productions e da JJ Abrams e Hannah Minghella per conto di Bad Robot Productions. Diretto da Peter Baynton (“The Tiger Who Came To Tea”) e Charlie Mackesy, il film è un adattamento del libro originale in collaborazione con Jon Croker (“Paddington 2”) ed è prodotto da Jony Ive e dal candidato all’Oscar Woody Harrelson (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”). La colonna sonora originale è della compositrice Isobel Waller-Bridge, eseguita dalla BBC Concert Orchestra e diretta da Geoff Alexander.

