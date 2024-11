Si chiamano Coding Bootcamp e offrono la possibilità di acquisire competenze di base per iniziare a lavorare nel campo IT. Il modello è entrato in forte crisi: con l'AI, si cercano sempre meno figure junior.

I recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale e il calo delle opportunità nel settore tecnologico stanno creando un panorama incerto per chi esce dai cosiddetti coding bootcamp. Un’indagine del New York Times racconta come il settore abbia recentemente preso un’enorme batosta, diventando via via sempre meno attrattivo per potenziali studenti e aziende.

Rifarsi una vita nel campo informatico ora è quasi impossibile

Persone come Florencio Rendon, che ha lasciato il settore delle costruzioni per inseguire il sogno di una carriera nel tech, si trovano oggi a fronteggiare un mercato del lavoro in crisi. Nonostante gli sforzi e le aspettative, Rendon non è riuscito a ottenere nemmeno un colloquio, una realtà condivisa da molti altri aspiranti sviluppatori in tutto il paese.

Negli ultimi anni, il mercato del lavoro per i programmatori è cambiato radicalmente. Secondo CompTIA, il numero di offerte di lavoro attive per sviluppatori software è diminuito del 56% rispetto a cinque anni fa. Per i professionisti alle prime armi, la contrazione è ancora più grave, con un calo del 67%.

Intervistato dal New York Times, il partner di Menlo Ventures Venky Ganesan ha definito questa fase come “la peggiore per lavoratori entry-level degli ultimi 25 anni”. A risentirne sono anche e soprattutto le aziende che formano nuovi talenti: Launch Academy, un coding bootcamp di Boston, ha interrotto i suoi corsi a maggio. I tassi di occupazione dei diplomati sono passati da un picco del 90% ad appena il 60%. Decisamente un dato infelice, per un corso che si fa pagare quasi 20mila dollari.

Il settore tech è cambiato per sempre?

Non tutti vedono un futuro nero per la programmazione. Armando Solar-Lezama del MIT sostiene che gli strumenti AI possano elevare gli standard della programmazione e ampliare le applicazioni del software a problemi precedentemente troppo complessi o costosi da affrontare. Tuttavia, altri, come Zach Sims di Codecademy, prevedono un futuro “grigio” per chi sceglie la strada dei coding bootcamp, soprattutto in un momento in cui il settore tech sta ristrutturandosi per adattarsi ai progressi tecnologici.

Questa transizione, pur difficile, potrebbe portare a nuove opportunità per chi saprà adattarsi. Ma per ora, il sogno di una nuova carriera per molti resta sospeso, in attesa di un mercato più accogliente. L’asticella per accedere ad una carriera nel Tech si è alzata notevolmente ed è difficile immaginare che il settore possa tornare indietro.