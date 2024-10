I ricercatori del King's College di Londra (indicato anche con la sigla KCL) hanno sviluppato dei nuovi robot in grado di svolgere delle azioni piuttosto complesse senza l’elettricità.

Robot capaci di svolgere delle azioni complesse senza elettricità sono stati sviluppati dai ricercatori del King’s College di Londra. Nello specifico, i ricercatori hanno sviluppato un piccolo circuito in grado di comunicare attraverso dei cambiamenti nella pressione del fluido, il tutto traendo particolare ispirazione da quello che è il funzionamento del corpo umano. Grazie a questo metodo i robot riescono a svolgere alcuni compiti indipendentemente da quelli che sono i convenzionali sistemi elettrici.

I comandi vengono quindi trasmessi utilizzando un fluido all’interno del circuito. Il team è intervenuto sulla questione precisando che questa:

Prima mondiale apre la possibilità di una nuova generazione di robot, i cui corpi potrebbero funzionare indipendentemente dal loro centro di controllo integrato.

Secondo gli esperti proprio tale spazio potrebbe essere utilizzato per dei software più complessi che si basano sull’intelligenza artificiale.

Grande innovazione della valvola

I robot morbidi sono di solito controllati da sistemi tradizionali. Ciò significa che vengono utilizzate delle elettrovalvole, pompe, regolatori e tutto ciò ne limita la mobilità e la miniaturizzazione. Gli scienziati intendono risolvere questo problema studiando dei nuovi design per le valvole e le valvole morbide. L’obiettivo è quello di integrarle nel corpo del robot per migliorarne l’efficienza e consentirne l’utilizzo anche in ambienti difficili. Le valvole morbide agiscono controllando il flusso del fluido piegando i tubi e di conseguenza riducono la necessità di vari input di controllo.

Parlando proprio di questi nuovi robot senza elettricità e della loro funzionalità occorre precisare che gli scienziati hanno creato un circuito reversibile che, nell’hardware del robot, incorpora una valvola regolabile. Questa a sua volta per poter controllare i movimenti utilizza dei segnali di pressione simili al codice binario. Tutto questo rende possibile il movimento del robot senza l’uso dell’elettricità oppure di un sistema di controllo centralizzato.

I ricercatori stanno progettando di ridimensionare il circuito per robot più grandi, e per fare ciò devono collegarli a una fonte di pressione continua. A tal proposito, Mostafa Mousa, ricercatore post-laurea presso KCL e coautore dello studio, ha dichiarato: