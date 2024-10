I ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology hanno sviluppato il WalkON Suit F1. Si tratta di un nuovo robot indossabile sviluppato per persone affette da paraplegia.

È davvero incredibile quanto sviluppato dai ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology. Di cosa stiamo parlando? Di un vero e proprio robot indossabile ideale per i disabili, e nello specifico per le persone affette da paraplegia. Si tratta di qualcosa di veramente innovativo che consente, a chi è in difficoltà, di poterlo indossare anche da solo senza chiedere l’aiuto di altre persone.

Per essere più precisi stiamo parlando del WalkON Suit F1, questo il nome di tale robot indossabile, sul quale il team di ricerca lavora da qualche anno ovvero dal 2015. Questo può essere indossato da tutte quelle persone che sono affette da lesioni di grado A e quindi da una paralisi completa, secondo quella che è la scala di compromissione dell’American Spinal Injury Association.

Alcune importanti caratteristiche sul nuovo robot indossabile

Rispetto ad altri modelli lanciati dall’azienda ecco che il nuovo WalkON Suit F1 può essere indossato senza l’aiuto di altre persone. Questo perché non è dotato di un metodo di seduta posteriore ma si serve di un metodo di aggancio frontale. In questo modo, quindi, le persone possono tranquillamente indossarlo senza dover prima scendere dalla sedia a rotelle.

Inoltre occorre sottolineare che tale robot prima di essere indossato può muoversi proprio come un umanoide riuscendo quindi ad avvicinarsi senza problemi all’utente che poi dovrà indossarlo. Infine è opportuno precisare che il robot è anche dotato di una particolare funzione grazie alla quale poter controllare il baricentro e contrastare la forza di gravità. Ciò significa che l’utente anche se andrà a spingere il robot non rischierà di cadere.