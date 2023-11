Disabilità: le invenzioni premiate dal Time nel 2023

Le invenzioni premiate dal Time nel 2023 rappresentano una testimonianza straordinaria del progresso nella tecnologia e nella scienza applicata, concentrandosi sul miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità motorie permanenti o temporanee. Queste invenzioni innovative, già disponibili sul mercato, offrono soluzioni pratiche e rivoluzionarie per affrontare le sfide quotidiane affrontate da chi ha bisogno di supporto extra.

Il bastone intelligente CAN Go

Ogni anno, milioni di dollari vengono spesi per le spese mediche legate alle cadute degli anziani. CAN Go è un bastone intelligente basato sull’intelligenza artificiale che offre una serie di funzioni cruciali, tra cui il rilevamento delle cadute, il monitoraggio delle attività, il posizionamento GPS, una torcia e funzioni di chiamata di emergenza. Questo dispositivo è stato progettato per integrare la tecnologia nelle esigenze quotidiane degli anziani, affinché possano sentirsi più sicuri e mantenere un collegamento con familiari e professionisti medici.

Neural Sleeve di Cionic

Il Neural Sleeve di Cionic rappresenta una svolta significativa per le persone con paralisi cerebrale. Questo indumento analizza i dati in tempo reale provenienti dai sensori nel tessuto e invia segnali elettrici mirati alle gambe per favorire un’andatura più regolare. Questo dispositivo può migliorare notevolmente la mobilità delle persone con disabilità motorie, offrendo loro la possibilità di muoversi in modo più autonomo.

Auricolari Naqi

Gli auricolari Naqi sono un sistema di comando e controllo innovativo progettato per persone con disabilità motorie. Questi auricolari traducono i segnali elettrici emessi attraverso la contrazione muscolare facciale in comandi che consentono di navigare in un’interfaccia utente invisibile. Questo dispositivo, ancora in fase di sviluppo, potrebbe essere utilizzato per controllare sedie a rotelle e apparecchi per la casa intelligente, offrendo un maggiore grado di indipendenza e accessibilità.

Access Controller di PlayStation

Per le persone con disabilità, partecipare ai videogiochi può essere una sfida. Tuttavia, l’Access Controller di PlayStation offre una soluzione personalizzabile per rendere i videogiochi più accessibili. Questo kit include un joystick e 22 componenti intercambiabili che possono essere configurati in vari modi per soddisfare le diverse esigenze fisiche. L’obiettivo di Sony Interactive Entertainment è stato quello di rendere i videogiochi più inclusivi, e questo dispositivo è il risultato di cinque anni di ricerca e sviluppo in collaborazione con esperti di accessibilità.

Tuta tattile Music: Not Impossible

Per le persone sorde, partecipare a concerti musicali può essere una sfida. La tuta tattile Music: Not Impossible è un dispositivo indossabile che traduce l’audio da un concerto in vibrazioni, consentendo alle persone sorde di sentire la musica sulla propria pelle. Questo dispositivo ha aperto nuove opportunità per le persone sorde di partecipare a eventi musicali dal vivo e di sperimentare la musica in un modo unico.

Spazzolino robotico Samba

Le persone con difficoltà motorie spesso affrontano sfide nell’igiene orale. Il Samba, uno spazzolino robotico innovativo, è stato progettato per risolvere questo problema. Questo dispositivo a forma di U è dotato di 12.900 setole morbide e può pulire efficacemente ogni dente e solco senza richiedere alcuno sforzo da parte dell’utente. Questo spazzolino è particolarmente utile per le persone con difficoltà motorie, consentendo loro di mantenere una corretta igiene orale.

Hapta di Lancôme

Per le persone con perdita di destrezza causata da condizioni come ictus o artrite, applicare il trucco può essere difficile. Hapta di Lancôme è un porta rossetto che utilizza una tecnologia stabilizzante per consentire alle persone di applicare il rossetto in modo uniforme con un semplice tocco. Questo dispositivo rappresenta un passo avanti nell’accessibilità ai prodotti di bellezza.

Mattoncini Lego Braille

I mattoncini Lego Braille insegnano ai bambini non vedenti abilità tattili importanti. Questi mattoncini modificano i classici mattoni Lego per rappresentare l’alfabeto, i numeri e i simboli Braille. Questo kit è stato sviluppato per tutti i bambini, inclusi quelli vedenti, per promuovere la consapevolezza e l’apprendimento del Braille.

Zeen, il deambulatore sicuro

Gli incidenti causati dall’uso di deambulatori e bastoni sono un problema comune. Zeen è stato progettato per offrire una maggiore sicurezza durante la deambulazione. Utilizzando una tecnologia a molla a gas, Zeen consente agli utenti di muoversi agevolmente dalla posizione seduta alla posizione in piedi, fornendo un camminatore più sicuro e flessibile. Questo dispositivo è stato sviluppato da Garrett Brown, co-fondatore e CEO di Exocinetica, ed è progettato per colmare il divario tra deambulatori e sedie a rotelle.