La NASA ha dato un notevole impulso all’economia statunitense, contribuendo con 75,6 miliardi di dollari nel 2023, secondo l’ultimo rapporto dell’agenzia. Questo valore è quasi tre volte il budget annuale della NASA, che si attestava a 25,4 miliardi di dollari. L’impatto della NASA si estende in vari ambiti, tra cui il programma “Moon to Mars”, la ricerca sul cambiamento climatico e lo sviluppo tecnologico.

Il programma “Moon to Mars” ha generato un impatto economico di 23,8 miliardi di dollari e creato quasi 96.500 posti di lavoro. La ricerca sul clima e l’innovazione tecnologica hanno contribuito con 7,9 miliardi di dollari e 32.900 nuovi posti di lavoro. In totale, le missioni della NASA hanno creato oltre 304.800 posti di lavoro negli Stati Uniti, generando circa 9,5 miliardi di dollari di entrate fiscali per il governo federale, statale e locale.

A livello statale, 45 stati hanno beneficiato di oltre 10 milioni di dollari ciascuno, mentre otto stati hanno registrato un impatto economico superiore al miliardo di dollari. L’innovazione tecnologica è un altro punto forte: nel 2023, la NASA ha presentato 40 nuove domande di brevetto, con 69 brevetti concessi e migliaia di accordi per l’uso di software.

Secondo l’amministratore Bill Nelson, investire nella NASA significa investire nel futuro economico degli Stati Uniti, nell’innovazione e nella leadership globale.