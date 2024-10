Waymo, il colosso della guida autonoma controllato da Alphabet, ha recentemente concluso un importante round di finanziamento raccogliendo 5,6 miliardi di dollari, la somma più alta mai ricevuta dall’azienda. Questo risultato, definito “oversubscribed” a causa dell’alto interesse da parte degli investitori, riflette l’enorme fiducia riposta dal mercato nella tecnologia di Waymo, considerata tra le più avanzate e sicure nell’ambito dei veicoli a guida autonoma.

Il capitale sarà destinato all’espansione del servizio di robotaxi, attualmente attivo a San Francisco, Los Angeles e Phoenix, in nuove città come Austin e Atlanta, dove i veicoli Waymo saranno disponibili esclusivamente tramite l’app Uber.

L’obiettivo principale dell’investimento è potenziare la capacità di Waymo di consolidare la propria presenza nel settore dei robotaxi, ma l’azienda ha lasciato intendere che il “Waymo Driver” — l’infrastruttura hardware e software che rende possibile la guida autonoma dei veicoli — potrebbe presto trovare impiego in nuovi settori commerciali. Le possibili applicazioni future includono la consegna di cibo e pacchi, il trasporto merci su lunghe distanze e persino la produzione di veicoli autonomi di proprietà privata, scenari che Waymo ha già esplorato nel passato.

Il round di finanziamento è stato guidato dalla società madre Alphabet (cioè Google), con la partecipazione di investitori di prestigio quali Andreessen Horowitz, Fidelity, Perry Creek, Silver Lake, Tiger Global e T. Rowe Price. Chase Coleman, fondatore di Tiger Global, ha elogiato pubblicamente Waymo, affermando che l’azienda ha “costruito il prodotto più sicuro e avanzato nell’ecosistema dei veicoli autonomi.” Con questo ultimo round, il capitale totale raccolto da Waymo arriva a 11,1 miliardi di dollari, considerando anche i due precedenti round da 3 e 2,5 miliardi ciascuno.

Nonostante i successi, Waymo continua a far fronte a perdite operative significative. Nel secondo trimestre del 2024, la divisione “Other Bets” di Alphabet — che include Waymo — ha registrato una perdita di 1,1 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 813 milioni del 2023, anche se i ricavi sono cresciuti da 285 a 365 milioni di dollari.

Waymo sta pianificando di lanciare i suoi robotaxi ad Austin e Atlanta nel 2025, città dove sarà possibile prenotare i veicoli tramite l’app Uber, in un’integrazione pensata per ampliare la disponibilità del servizio a nuovi mercati. Contemporaneamente, l’azienda sta esplorando percorsi che includono l’utilizzo di autostrade a San Francisco e Phoenix, con l’obiettivo di offrire un servizio più flessibile e utile per i clienti. L’azienda ha inoltre avviato test in aree urbane particolarmente complesse, come Buffalo, New York e Washington, DC, per garantire la stabilità del proprio sistema di guida autonoma anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli e in ambienti trafficati.

Con oltre 40 milioni di chilometri percorsi e una media di 100.000 viaggi settimanali, Waymo è una delle poche aziende al mondo a offrire un servizio di mobilità autonoma su strada pubblica.