I veicoli a guida autonoma di Waymo, il ramo di Alphabet dedicato alla mobilità senza conducente, sembrano essere più sicuri rispetto alle auto guidate da esseri umani, secondo uno studio condotto in collaborazione con la società Swiss Re. I dati indicano che i veicoli Waymo generano molte meno richieste di risarcimento per danni a proprietà e lesioni personali rispetto ai veicoli tradizionali.

I robotaxi piacciono molto alle compagnie assicurative: risarcimenti ai minimi

Swiss Re ha analizzato i dati relativi a 25,3 milioni di miglia percorse dai veicoli autonomi Waymo, confrontandoli con le statistiche di oltre 200 miliardi di miglia percorse da conducenti umani. I risultati mostrano che le auto Waymo hanno prodotto l‘88% in meno di richieste per danni a proprietà e il 92% in meno di richieste per lesioni personali rispetto ai veicoli guidati da persone.

Per rendere il confronto più equo, Swiss Re ha introdotto un nuovo parametro che confronta Waymo Driver con veicoli recenti dotati di tecnologie avanzate di sicurezza, come la frenata automatica d’emergenza e i sistemi di avviso per angoli ciechi. Anche in questo scenario, Waymo si è dimostrata superiore, con una riduzione dell’86% dei danni a proprietà e del 90% delle lesioni personali.

Ma è ancora presto per trarre conclusioni

Nonostante i dati promettenti, emergono due limiti significativi. Innanzitutto, Waymo opera attualmente solo in contesti urbani, dove si verificano la maggior parte degli incidenti negli Stati Uniti, ma non considera i contesti rurali, che presentano un tasso di incidenti mortali proporzionalmente più alto. Inoltre, il periodo di utilizzo effettivo delle auto Waymo è ancora relativamente breve, rendendo difficile una valutazione completa e accurata della loro efficacia nel lungo termine.

Un altro punto critico riguarda le prestazioni non perfette. Waymo ha emesso un richiamo nel 2024 dopo che uno dei suoi robotaxi ha urtato un palo telefonico a Phoenix a una velocità di 13 km/h. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto un’indagine e identificato 24 incidenti legati ai veicoli Waymo, inclusi incidenti e violazioni del traffico.