Da tanto si parla del sistema di guida autonoma di Tesla e non mancano le perplessità. L’ultima novità riguarda il fatto che le auto, dotate di guida autonoma, della casa americana a volte passano con il semaforo rosso.

Le preoccupazioni riguardo alle auto a guida autonoma sono tante, non è un caso se la stessa Tesla è già sotto accusa per altre situazioni che hanno causato incidenti con gravi conseguenze. Su Reddit, un utente ha scritto “per fortuna ho fermato l’auto prima che potesse passare con il rosso. Speriamo che Tesla si renda conto del problema e della pericolosità.” Un’altra persona, sempre su Reddit, ha scritto “è successo anche a me un paio di volte, è molto pericoloso”.

Non solo, un youtuber ha pubblicato un video nel quale si vede chiaramente una Tesla passare con il semaforo rosso. “Non farlo, il semaforo è rosso!”, questo è quanto detto dallo youtuber, mentre attraversava il centro di Newark, nel New Jersey.

Tesla sotto accusa

Le accuse relative al problema del semaforo rosso non aiutano certo Tesla, che si trova sotto inchiesta federale per il coinvolgimento del suo software di assistenza alla guida in incidenti, 13 dei quali addirittura mortali. Inoltre, i federali hanno anche accusato Tesla di non aver fatto abbastanza sulla questione. Altre gravi accuse invece riguardano il fatto che i dirigenti di Tesla hanno fuorviato il pubblico esaltando a dismisura le capacità dei veicoli a guida autonoma.

In tutto questo Elon Musk sta per portare Tesla nell’era dei robotaxi, che però hanno già avuto parecchi problemi, incidenti e difetti non indifferenti. Ci si augura che Tesla rilasci presto un aggiornamento per risolvere il problema del semaforo rosso, prima che possa accadere qualcosa di drammatico e irreparabile.