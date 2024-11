L’intelligenza artificiale cambierà il mondo del lavoro, è questo quanto è emerso dall’ultimo rapporto presentato dall’Associazione italiana per la Ricerca Industriale, in occasione della Giornata per l’Innovazione Industriale. Nel corso degli anni è vero che la scienza e la tecnologia hanno preso il sopravvento nella nostra vita, ma non va sottovalutata l’importanza della ricerca e dell’innovazione.

Già da un po’di tempo a questa parte, l‘IA ha trasformato il mondo del lavoro e ci ha proiettati in un mondo dove le competenze umane vanno ad intrecciarsi con quelle artificiali. Di questo e tanto altro ne ha parlato l’Airi, lo scorso giovedì a Roma, presentando un rapporto che parla proprio delle nuove competenze e delle figure professionali del futuro.

IA e il mondo del lavoro, le professioni del futuro

Sulla base del rapporto presentato dall’Airi, ben presto alcune nuove figure professionali come l’IA ethicist andranno a trasformare il settore della ricerca e dell’innovazione. Proprio la figura dell’IA ethicist si occuperà di valutare le conseguenze apportate dallo sviluppo dell’IA, sia da un punto di vista etico che sociale.

Ma questa non sarà la sola figura professionale del futuro, ma secondo il rapporto tra queste ci sarà anche il manager di infrastrutture IT che si occuperà di garantire l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche basate su IA.

E poi ancora, si parla della figura dell’IA developer, che si occuperà di sviluppare gli algoritmi di intelligenza artificiale e poi infine il consulente legal tech che, come dice la parola stessa, sarà specializzato proprio nel diritto delle nuove tecnologie.