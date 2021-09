Kindle Paperwhite 2021 ufficiali, ecco prezzi e dettagli

Sono passati ormai quasi tre anni da quando Amazon ha arricchito il mercato con i suoi nuovi Kindle Paperwhite, e ora arrivano degli aggiornamenti molto significativi alla linea. Nello specifico oggi Amazon ha presentato un totale di tre nuovi dispositivi, dei Kindle Paperwhite del 2021 pieni di interessanti feature, concepiti come e-reader di fascia media.

Parliamo di un totale di tre versioni, ovvero quella base, la Kids Edition e la Signature Edition, quest’ultima pensata per risultare maggiormente premium. Questa permette infatti di sfruttare la ricarica wireless, che può risultare particolarmente comoda per alcuni utenti, e la luminosità automatica, che regola lo schermo in base all’ambiente in cui il lettore si trova senza che siano necessari difficili passaggi.

I device mostrati da parte del colosso dell’e-commerce sono resistenti all’acqua, con certificazione IPX8, offrono schermi leggermente più luminosi e maggiore autonomia rispetto ai precedenti modelli, come anche un nuovo sistema di sovrailluminazione. L’interfaccia è stata riprogettata da parte dell’azienda, e grazie agli schermi non più da 6 pollici, ma da ben 6,8 pollici, l’esperienza potrà risultare decisamente migliorata.

Come confermato, è già possibile procedere con l’acquisto dei nuovi prodotti. Il nuovo Kindle Paperwhite può essere acquistato in Italia al prezzo di 139,99€, questo presenta una memoria da 8 GB e sarà disponibile il prossimo 27 ottobre. Per quel che riguarda la Signature Edition, troviamo invece 32 GB di memoria di archiviazione, un prezzo di 189,99€ e spedizioni programmate per il 10 novembre. Saranno anche disponibili delle cover per cambiare l’aspetto estetico esterno dei dispositivi e proteggerli al contempo da urti e cadute.

