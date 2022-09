Amazon: annunciati nuovi Echo Studio e Echo Dot

Amazon ha annunciato i nuovi prodotti della gamma Echo: si tratta di dispositivi, per chi non li conoscesse, che permettono l’interazione con Alexa e tante funzioni interessanti, anche a seconda del dispositivo.

I prodotti in questione sono i nuovi Echo Dot, con o senza orologio e un nuovo Echo Studio con tecnologia audio potenziata. Echo Dot ed Echo Dot con orologio sono i più potenti di sempre: l’architettura audio riprogettata presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. I due dispositivi sono inoltre dotati di nuovi sensori che consentono ad Alexa di agire in base al contesto, come la possibilità di impostare una Routine per accendere automaticamente il condizionatore quando l’ambiente raggiunge una certa temperatura.





Echo Studio è già lo speaker Echo con il miglior suono e, da oggi, è ancora più performante grazie alla nuova tecnologia di elaborazione audio spaziale e all’estensione della gamma di frequenze. La tecnologia personalizzata di elaborazione audio spaziale è progettata per migliorare il suono stereo, facendo sì che la musica e le colonne sonore dei film raggiungano l’ascoltatore con maggiore ampiezza, chiarezza e intensità.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.