Il nuovo Echo Spot ha un display a colori: mostra l'ora, il meteo e i titoli delle canzoni in riproduzione. E' già in offerta su Amazon ad un prezzo promozionale (ma solo per pochi giorni).

Amazon ha annunciato il lancio del nuovo Echo Spot, l’ultimo arrivato nella famiglia di dispositivi pensati per Alexa. Echo Spot è un elegante sveglia intelligente personalizzabile, dotata di una varietà di quadranti di orologi e colori vivaci. Pensato per il comodino, il dispositivo offre – per la prima volta in un dispositivo che non fa parte della linea Show – un display a colori che facilita la visualizzazione delle sveglie, dell’ora, del meteo e dei titoli delle canzoni.

E’ disponibile in tre diverse colorazioni: nero, bianco ghiaccio e il bellissimo blu oceano. Il prezzo? 94,99€, ma se sei un cliente Prime puoi averlo in offerta a solamente 54,99€. Per approfittare della promo di lancio, hai tempo fino al 17 luglio.

Echo Spot: tutte le caratteristiche principali

Il nuovo Echo Spot riprende le caratteristiche più amate del prodotto originale, come la forma semi-sferica e l’accesso ad Alexa. Troviamo un nuovo display compatto per una nuova esperienza di fruizione dei contenuti. Il display di Echo Spot può essere personalizzato per adattarsi all’estetica della tua camera da letto, con sei diverse combinazioni di colori (al momento su Amazon.it ci sono tre opzioni disponibili).

A differenza dei prodotti della linea Echo Show, questo smart speaker non è equipaggiato con una telecamera. E’ presente un pulsante per disattivare il microfono e proteggere la tua privacy.

Alexa, svegliami con l’heavy metal

Amazon punta moltissimo sull’idea che l’Echo Spot possa essere utilizzato come un’utile sveglia intelligente, tant’è che nelle immagini promozionali lo vediamo posizionato su un comodino a fianco al letto.

Si potrà scegliere tra quattro suoni pre-impostati per la sveglia ( Aurora, Daybreak, Endeavor e Flutter), ma le opzioni di personalizzazione sono virtualmente infinite. Ad esempio, si potrà chiedere ad Alexa ci svegliarci da lunedì al venerdì alle 7 in punto, scegliendo ogni volta un diverso brano rock (o del genere musicale che preferite). Per disattivare o posticipare la sveglia basterà toccare Spot delicatamente.

L’altoparlante frontale direzionale da 1,73 pollici offre un suono vibrante con voci chiare e bassi profondi. Potrai chiedere ad Alexa di riprodurre una canzone da Spotify, Amazon Music o Apple Music (tra i vari servizi disponibili), e il display si animerà con il titolo e la copertina dell’album che stai ascoltando. Per passare al brano successivo, basterà toccare rapidamente il display dell’Echo Spot.