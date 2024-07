A settembre Apple terrà il suo consueto evento più importante dell’anno. Sappiamo con ogni certezza che in quell’occasione verranno presentati i nuovi iPhone 16, ma forse ci sarà spazio anche per ulteriori sorprese. Quella “One more thing” che ha fatto la storia della mela.

Tra queste potrebbe esserci anche un nuovo smart speaker della linea HomePod. Il primo, così ci suggeriscono i rumor, dotato di un display e in grado di sfruttare le nuove intelligenze artificiali di Apple.

L’HomePod con schermo LCD è finalmente pronto?

Chi segue assiduamente i dietro le quinte del mondo Apple sa benissimo che l’idea di uno smart speaker della Apple con schermo integrato non è una novità, anzi. Se ne parla da diversi mesi, ma senza grosse conferme. Fino ad oggi.

Esplorando il codice di uno dei backend di Apple, il popolare sito MacRumors è riuscito a scovare alcuni riferimenti ad un nuovo misterioso prodotto. Nome in codice: “HomeAccessory“. Si tratterebbe, spiega il sito, di un codice dedicato ad una nuova categoria di device, diversa da tutti gli altri.

Eppure ricorda qualcosa: nel suo codice, Apple si riferisce agli HomePod – cioè i suoi altoparlanti intelligenti – con il nickname MusicAccesory. Un indizio che si potrebbe trattare proprio del chiacchierato primo smart screen della mela morsicata: un device che non si limiterebbe a riprodurre i brani di Apple Music o consentire di interagire con Siri, ma che potrebbe offrire nuove funzionalità dedicate all’intrattenimento e alla domotica.

Avrà lo stesso chipset degli iPhone 16?

C’è un altro dato molto interessante. Per la precisione, il nome completo del nuovo device è “HomeAccessory17.1”, che sempre secondo MacRumors potrebbe indicare la presenza del chip A18 Bionic, lo stesso che ci si aspetta di trovare sugli iPhone 16 e 16 Pro in uscita quest’anno.

Quasi sicuramente, questo significa che l’HomePod con schermo avrà accesso alle funzionalità avanzate di Apple Intelligence (motivo per cui non uscirà in Italia?), che ovviamente richiedono una potenza di elaborazione piuttosto elevata. Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.