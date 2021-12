Il CES 2022 inizia col piede sbagliato, Amazon e altri si tirano fuori

Diverse aziende hanno deciso di tirarsi fuori dal nuovo CES 2022 dal vivo, proprio per via del COVID-19, il che potrebbe essere negativo per la conferenza.

Siamo ormai in prossimità dell’inizio del nuovo CES 2022, ma purtroppo le premesse per il nuovo show dal vivo particolarmente atteso non sono esattamente entusiasmanti. Sin dallo scorso anno si è parlato infatti di come la nuova conferenza di Los Angeles avrebbe portato con sé una valanga di annunci, anche se purtroppo diverse aziende, per via del COVID-19, hanno deciso di tirarsene fuori e non partecipare.

Fra queste troviamo nomi impossibili da non considerare, come ad esempio quello di T-Mobile, stando a quanto confermato ufficialmente dal CEO Mike Sievert, o anche quello di Amazon, come confermato invece dal noto insider Mark Gurman di Bloomberg. Non mancano anche declinazioni da parte di Twitter, Meta, Pinterest e iHearRadio, mentre per fortuna ci sono alcune piacevoli sorprese come Samsung, che sarà a Las Vegas per presentare diverse novità, fra cui il Samsung Galaxy S21 FE.

Resta comunque da vedere quando ulteriori conferme arriveranno, visto che non abbiamo ancora diverse ufficializzazioni, che potrebbero per fortuna farsi vive nel corso dei prossimi giorni, prima che si dia il via al calcio d’inizio nella giornata del 5 gennaio 2022 (con il tutto che durerà fino all’8 gennaio 2022). Sembra infatti che grosse major del settore presenzieranno, come vale ad esempio per Sony ed LG, anche se quest’ultima sfrutterà dei codici QR e la tecnologia AR al fine di mostrare le proprie novità in sviluppo.

Considerando l’evolversi della situazione, è probabile che questa conferenza non ricordi quelle che abbiamo avuto di vedere prima dell’inizio della pandemia. Tuttavia, potrebbe comunque essere un grosso passo avanti nel ricominciare a tenere degli eventi dal vivo, tenendo ovviamente in considerazione per ora le moltissime misure sanitarie necessarie e precauzioni varie necessarie al fine di far sostare nello stesso luogo molte persone.