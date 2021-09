Astro è il robot di Amazon in grado di muoversi in casa

Come se non bastassero le novità presentate nel corso del suo ultimo evento, Amazon ha fatto luce su Astro, un vero e proprio robot che funge da assistente.

Nel corso della sua conferenza dedicata all’hardware, Amazon si è sbizzarrita per quel che concerne le presentazioni di nuovi prodotti. Mentre alcuni fan attendevano nello specifico il nuovo Amazon Echo Show 15 – e sono stati accontentati, come approfondito all’interno del nostro articolo dedicato – ci sono state diverse sorprese a dir poco inaspettate. Parliamo questa volta di Astro, un robot domestico in grado di destreggiarsi fra gli ostacoli della casa al fine di muoversi liberamente, il quale porta con sé le potenzialità dell’assistente vocale Alexa.

Grazie ai molteplici sensori a cui il colosso ha pensato, Astro non rischia di imbattersi in ostacoli e può sempre raggiungere la sua destinazione. Il suo aspetto è a dir poco giocoso, specialmente considerando che nonostante le sue dimensioni alquanto contenute si presenta con dei veri e propri occhi, ma in realtà non stiamo parlando di un giocattolo, quanto di un dispositivo in grado di portare a termine diverse importanti mansioni.

Nonostante sia possibile bloccarlo per questioni di privacy, Astro riesce a raggiungere gli utenti quando chiamato, rispondendo ad esempio a qualunque domanda, ed è in grado di tenere sotto controllo la casa in caso di assenza dei proprietari. Questo può servire per sorvegliare ad esempio bambini e anziani grazie alla telecamera dedicata, come avvertire gli utenti di presenze sospette, trasmettendo anche in questo caso il tutto.

Inizialmente il device si presenterà a 999,99$, seppur il prezzo finale sarà quello di 1.499,99$, e c’è da specificare che purtroppo abbiamo a che fare anche in questo caso con un dispositivo che potrebbe non arrivare in Italia, visto che per il momento debutterà solamente nel mercato degli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Staremo a vedere se Amazon ci fornirà piacevoli notizie in tal senso, confermando in seguito il lancio in Italia e specificando il prezzo per il nostro paese.