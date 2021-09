Amazon Echo Show 15 è ufficiale, avrà un display Full HD da 15,6 pollici

Amazon ha recentemente parlato dei suoi nuovi prodotti Echo Show, abbiamo a che fare con i classici display smart che hanno caratterizzato nel corso degli ultimi anni la lineup della compagnia. Questa volta troviamo uno schermo veramente grande, da ben 15,6 pollici, il quale era già stato anticipato in un leak solamente poco tempo a dietro, ed è ufficialmente realtà. Stando a quanto confermato dalla compagnia, si tratta di un pannello con risoluzione Full HD 1080p, il quale offre performance fluide e permette di sfruttare le potenzialità di Alexa.

Al contrario degli altri dispositivi, pensati per ambienti diversi, questa volta si tratta di un device che è perfetto per essere attaccato al muro come un vero e proprio quadro, e che anzi riesce a mimetizzarsi al meglio con l’ambiente. Grazie allo stesso si può riprodurre musica, ottenere informazioni varie, ma anche controllare i dispositivi smart della casa e riprodurre video in streaming. Un plus della grandezza piuttosto importante sono compatibili dei widget aggiuntivi customizzabili, a cui gli sviluppatori potranno lavorare grazie a un API dedicata.

C’è da specificare che metà dello schermo viene dedicata in ogni momento a dei contenuti fissi, e che di conseguenza non è possibile sfruttare l’intero display per i widget, che devono accontentarsi del loro lato. Tuttavia, gli spazi sono stati ottimizzati grazie anche alla feature del PIP (o picture-in-picture), la quale permette di vedere insieme diversi contenuti.

Per il momento, la pagina del prodotto ufficiale disponibile sulla piattaforma si è presentata solamente su Amazon.com, e restiamo quindi in attesa di scoprire quando il device arriverà anche per il mercato italiano e i preorder si apriranno. Come confermato, il nuovo Echo Show 15 potrà essere acquistato per 249,99$, e possiamo di conseguenza aspettarci una cifra simile in euro.