Amazon presenta un termostato smart compatibile con Alexa

Amazon ha recentemente parlato all’utenza di diversi nuovi prodotti, e fra questi c’è stata anche un’interessante novità legata agli ambienti smart della casa. Si parla nello specifico di un nuovo termostato, che si occuperà di aggiustare in automatico la temperatura una volta che l’utente si recherà a casa, ovviamente stando alle preferenze fornite da questo al dispositivo. Parliamo di un device compatibile con Alexa, il quale riuscirà a ottenere le informazioni per agire al meglio nel corso della giornata proprio grazie all’assistente di Amazon.

Il colosso ha parlato di come l’apparecchio risulterà facile sia da utilizzare che da installare, e di conseguenza gli utenti non si troveranno in difficoltà nel riuscire a sfruttare le sue comodità. Inoltre, all’infuori del supporto dell’assistente vocale, non mancherà anche la possibilità di utilizzare normalmente i comandi touch.

Purtroppo, abbiamo a che fare ancora una volta con un prodotto che potrebbe non arrivare nel nostro paese, visto che à mentre ci sono stati forniti i dettagli in merito al debutto nel territorio americano – i dati riguardanti l’Europa sono ancora un mistero. C’è da specificare che il device in questione si presenta a un prezzo piuttosto competitivo, visto che si parla solamente di 60$, che con un eventuale cambio in euro dovrebbero addirittura risultare ancora meno.

Il prodotto sarà un’esclusiva di Amazon, e immaginare quindi un debutto in altre parti del mondo è particolarmente facile. Considerando che i preordini sono già stati aperti, sembra che potremo avere modo di scoprire maggiori novità sulla questione. Fra le altre produzioni del colosso svelate nel corso del suo ultimo evento troviamo anche un nuovo display Echo Show, che questa volta misura addirittura un totale di 15,6 pollici, vi abbiamo parlato di questo all’interno dell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.