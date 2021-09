Amazon Glow: svelato il dispositivo interattivo per i più piccoli

Fra le molteplici novità che Amazon ha mostrato durante la sua ultima conferenza, non è mancato un dettaglio che farà particolarmente felici i genitori, visto che questo è dedicato nello specifico al mondo dei più giovani, anche se ovviamente utilizzabile da tutti gli utenti indipendente dall’età. Parliamo del dispositivo che prende il nome di Amazon Glow, e dalla forma potrebbe risultare alquanto bizzarro.

Si tratta di un apparecchio pensato nello specifico per le videoconferenze, che presenta un videoproiettore integrato. L’obiettivo a cui mira il colosso è quello di fornire molta versatilità per i più giovani, in quanto questi potrebbero facilmente annoiarsi nel seguire conferenze ed eventi simili, e di conseguenza non mancheranno giochi, libri e puzzle integrati, per permettere tra l’altro ai parenti di giocare al contempo con i bambini.

Ovviamente, non poteva essere assente il sistema di controllo per i genitori, che avranno modo di impostare il dispositivo in base alle proprie preferenze al fine di regolarlo al meglio. Servirà inoltre utilizzare un’app specifica dedicata ad Amazon Glow al fine di dar via alle chiamate con il dispositivo,

Per il momento, non si è ancora parlata di un’uscita dedicata a tutto il pubblico, ed è infatti necessario entrare a far parte del programma su invito per poter mettere le mani sul dispositivo, che avrà un costo di 299,99$. Stando a quanto riportato da The Verge, la prima unità verrà spedita già a metà del mese di ottobre.

Non abbiamo dettagli per quel che concerne il debutto anche in Italia, che sicuramente arriveranno solamente in seguito, ma come confermato il prezzo include un anno di contenuti Amazon Kids Plus e 2 di garanzia, il che permetterà ai genitori di stare tranquilli per via di possibili rotture del dispositivo.