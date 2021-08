WhatsApp: in beta le anteprime più grandi delle immagini

Come riportato da WABetaInfo, le anteprime più grandi per WhatsApp sono arrivate finalmente in beta, e risultano disponibili per gli utenti del programma.

WhatsApp sta finalmente rendendo disponibile in beta una feature annunciata ormai da tempo, di cui avevamo già avuto modo di parlarvi nell’articolo che potete consultare al seguente link. Il tutto è infatti come confermato già stato reso disponibile in beta per tutti gli aderenti al programma su Android e iOS dopo all’incirca un mese, e finalmente alcuni utenti potranno iniziare a provare la funzionalità in questione.

Si tratta di nuovissime anteprime che arriveranno nel momento in cui si condividono link in chat. La versione ridotta di quello che sembra sarà il nuovo standard è ormai disponibile da tempo immemore, e il cambiamento sta nel fatto che le nuove anteprime risultano dalle prime foto davvero giganti, e permetteranno di conseguenza di vedere molto più da vicino le immagini che si caricheranno.

Non sappiamo ancora attualmente quando il tutto verrà reso disponibile per tutti gli utenti, considerando tra l’altro che non è neanche confermato che in seguito alla fase di testing WhatsApp ritenga la feature interessante e decida di integrarla all’interno dell’applicazione per tutti gli utenti. Come confermato dal portale di WABEtaInfo, coloro che fanno parte del programma dedicato riceveranno la novità entro 24 ore, ma è possibile che questo sia già sui loro dispositivi.

Restiamo quindi in attesa di una data di uscita precisa, come anche di una finestra di lancio, mentre attendiamo ancora di sapere ulteriori dettagli sul tutto, come ad esempio l’arrivo di un’eventuale opzione che permetta di bloccare le immagini più grandi per i propri link e per quelli che si riceve.

Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro recente articolo in cui vi abbiamo parlato di un ulteriore importante aggiornamento per WhatsApp, il quale ha infatti portato in beta lo spostamento delle chat fra Android e iOS. Potete consultare il nostro contenuto semplicemente accedendo al seguente link.