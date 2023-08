WhatsApp introduce la funzione Multi-account nella sua ultima beta per Android

WhatsApp, di gran lunga l’applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia, sta lanciando un’attesissima novità nella sua ultima versione beta disponibile attraverso il Google Play Beta Program. La versione 2.23.17.8 include infatti la funzione multi-account, già disponibile per alcuni beta tester. Era di gran lunga una delle novità più richieste dagli utenti.

Senza necessità di avere più dispositivi, sarà finalmente possibile usare più account (dunque più numeri di telefono) dalla stessa applicazione. Inutile dire quanto questa funzione sia utile per professionisti, aziende e, in generale, per chi usa più di un numero di telefono per separare sfera privata e lavorativa.

Il nome ufficiale di questa funzione è “Multi-account“. Sebbene sia già in fase di distribuzione, l’aggiornamento è compatibile con la versione beta di WhatsApp per Android 2.23.17.8. È interessante notare che alcuni utenti potrebbero aver già avuto accesso alla stessa funzione installando l’aggiornamento precedente, 2.23.17.7. Tuttavia, se hai installato questa versione e non vedi ancora la funzione, non temere. Questa viene distribuita gradualmente e sarà disponibile per un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.

La nuova opzione permette di aggiungere account extra all’app. Gli utenti possono facilmente aggiungere un nuovo account toccando l’icona a forma di freccia, che si trova accanto al pulsante per mostrare il codice QR. Nello stesso menu, è anche possibile passare da un account all’altro. Ogni account aggiuntivo rimane sul dispositivo fino a quando l’utente decide di disconnettersi.