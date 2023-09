WhatsApp, foto e video a risoluzione originale sempre più vicini: la funzione compare nella beta

WhatsApp ha iniziato a consentire a alcuni beta tester di inviare media in qualità originale. Alcuni tester stanno ottenendo la possibilità di condividere foto e video in piena risoluzione nella versione beta 2.23.19.3 di WhatsApp su Android, come riportato da WABetaInfo.

Le prime segnalazioni su questa attesa funzionalità risalgono al mese scorso, quando era stata notata in una versione di WhatsApp destinata agli sviluppatori.

La nuova funzione consente di selezionare e inviare media in qualità originale dall’applicazione.

In questi giorni, WhatsApp ha introdotto per tutti la possibilità di inviare foto in risoluzione HD. Sebbene non si tratti ancora di uno standard particolarmente elevato, quantomeno per i tempi correnti, si tratta comunque di un importante passo in avanti che è stato accolto con ottimismo dagli utenti dell’app.

Da diverso tempo, numerosi competitor di WhatsApp consentono già agli utenti di inviare immagini e video a piena risoluzione come allegati ai messaggi.