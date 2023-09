Coup de chance: Lucky Red organizza delle speciali anteprime del nuovo film di Woody Allen

Aumentano in tutta Italia le sale dell’anteprima di Coup de chance, vista la grandissima richiesta a seguito del sold out dall’anteprima al cinema 4 Fontane di Roma con la presenza di Woody Allen. Per l’occasione alcuni cinema organizzeranno il collegamento in diretta da Roma di Woody Allen che presenterà il film al pubblico in sala. Trovate la sala più vicina qui e contattate il cinema per maggiori informazioni sulla partecipazione. Ambientato a Parigi, Coup de Chance racconta la storia di due ex compagni di liceo che si incontrano anni dopo per caso e iniziano una romantica e passionale storia d’amore. Lui è divorziato, mentre lei è sposata con un uomo di successo, pragmatico e geloso. Da una parte c’è l’affascinante scrittore bohémien e dall’altra un uomo d’affari appassionato di trenini.

Fanny è una ragazza che vive in una sorte di prigione dalle pareti dorate e cerca qualcosa che le manca molto nella vita. Ha bisogno di qualcosa di più giovane, libero, fisico.

secondo l’attrice Lou de Laâge, che interpreta la confusa protagonista. Il tradimento porta gradualmente a gravi conseguenze, ma in perfetto stile Woody Allen.

Il film è una dark comedy con sfumature di giallo che ricorda Match Point.

Entrambi i film parlano di com’è capricciosa la fortuna e di come abbia più impatto di quanto immaginiamo sulla nostra vita. I due film dicono la stessa cosa ma in modi diversi. Anche Match Point doveva essere girato negli Stati Uniti, ma poi è entrata un’ambientazione britannica e ho cambiato leggermente i personaggi in relazione al luogo, cosa che ho fatto anche in Coup de Chance. Sono modifiche molto semplici che avvengono sempre.

ha osservato Allen.

Sinossi:

Coup de Chance parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi…

Leggi anche: