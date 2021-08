WhatsApp: in beta su iOS la feature per spostare le chat su Android

Come spiegato dal noto portale WABetainfo, la feature che permetterà di trasferire le chat fra Android e iOS è arrivata in beta, e si è già mostrata in video.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato della feature che punta a permettere agli utenti di spostare le chat fra Android e iOS, senza dover ricorrere ad alcuni metodi particolarmente legnosi che fino a oggi sono stati necessari al fine di compiere il processo. La novità è stata annunciata durante il recente evento Samsung Unpacked, ed è infatti prevista per arrivare in esclusiva – almeno in un primo periodo – per i dispositivi della compagnia sud-coreana.

Abbiamo un piacevole aggiornamento sulla situazione, non ancora ufficiale purtroppo, ma che sembra ormai quasi confermato. Le informazioni arrivano infatti da parte di WABetaInfo, noto gruppo che si occupa della divulgazione relativa alle novità che WhatsApp aggiunge in beta. Il nuovo report riguarda nello specifico l’update arrivato per iOS, che permetterebbe sin da subito di provare la funzionalità che permette di trasferire le chat su Android. Trovate il video esplicativo all’interno del Tweet presente qui di seguito.

WhatsApp is developing a feature to migrate your chats between different platforms.

This video shows how chats are migrated from iOS. It's needed a cable: are new tools for PC coming or what? It'll be available for beta testers in a future update. Follow @WABetaInfo for more 💚 pic.twitter.com/Bu6xGxkpWE — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 2, 2021

Com’è facile vedere, non si parla però ancora per il momento di modelli compatibili, ed è possibile quindi si tratti solamente di un update in anticipo che verrà rilasciato sul sistema finale per trasferire i dati sui nuovi device Samsung. Fa tuttavia piacere vedere come i lavori procedano a gonfie vele in tal senso, e sembra quindi che presto tutti gli utenti iOS troveranno questa possibilità sulla propria applicazione, magari solamente nel corso delle prossime settimane.

C’è tuttavia da specificare che al momento non abbiamo ancora purtroppo una data d’uscita precisa per quanto concerne l’arrivo ufficiale dell’update, ma speriamo che Samsung e WhatsApp si sbottonino presto sulla situazione, parlando in maniera specifica di quando la novità potrà finalmente essere utilizzata con facilità, il che è fondamentale se si pensa che questa si presenta proprio con questo obiettivo.