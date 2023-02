WhatsApp punta sulle newsletter: la beta contiene i primi indizi

Secondo un recente report pubblicato dal sito specializzato WABetaInfo, presto WhatsApp potrebbe ospitare anche un servizio di newsletter. Si tratterebbe, in sostanza, di un potenziamento dei canali.

il codice della versione beta 2.23.5.3 di WhatsApp Messenger per Android contiene riferimenti a una nuova funzione chiamata “Newsletter”, che attualmente è ancora in fase di sviluppo e non è stata annunciata ufficialmente. Si potrebbe trattare di un semplice nome in codice. Diversi indizi nascosti nel codice suggeriscono che questo strumento di broadcast uno-a-molti sarà opzionale e potrebbe venire incluso all’interno della scheda Stato di WhatsApp, separata dalle chat di gruppo e dai messaggi criptati.

Secondo le scoperte di Wabetainfo, la Newsletter darà agli utenti il pieno controllo su ciò che vedono: non viene fatta alcuna menzione alla pubblicità (per ora) e sembra che i contenuti non verranno raccomandati sulla base delle decisioni degli algoritmi. Sembra anche che le newsletter supporterà gli handle, consentendo agli utenti di WhatsApp di cercare e iscriversi alle newsletter cercando direttamente un nome utente nell’app.

Lo strumento Newsletter di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo: attualmente non sappiamo ancora quando sarà disponibile, nemmeno in fase di beta. Come ricorda correttamente The Verge, anche Facebook e Twitter hanno sperimentato con le newsletter in passato, sebbene entrambi i servizi – Twitter Revue e Facebook Bulletin – abbiano avuto un successo estremamente modesto, finendo per venire chiusi.