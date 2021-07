WhatsApp: in fase di testing immagini enormi per le anteprime

Il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova feature che potrà risultare particolarmente piacevole per alcuni fan, soprattutto per coloro che si trovano spesso a inviare link ai propri contatti (o a riceverne da questi). Come confermato sulle pagine di WABetainfo, l’azienda ha rilasciato in beta un nuovo tipo di anteprime, a dir poco enormi rispetto alle singole preview che fino a poco tempo fa l’applicazione supportava.

Recentemente, alcuni link hanno già ricevuto delle anteprime nettamente più grandi, che con un formato orizzontale riescono a rendere meglio l’immagine in questione. L’azienda ha deciso di puntare in grande, come mostrano le prime foto di questa nuova feature, e le immagini in anteprima dei link supportati occuperanno una gran volume della chat su mobile, presentandosi in rettangoli dalle dimensioni tutt’altro che contenute.

Stando a quanto emerso fino a ora, non tutti i link che supportano anteprime verranno accompagnati da immagini così estese, e nel caso in cui la nuova feature non risulti implementabile verranno usate le classiche foto delle anteprime che abbiamo visto fino a oggi.

Si tratta di una feature che rende la gestione delle anteprime molto più simile a Telegram, che – in maniera forse talvolta anche esagerata – crea quasi dei walltext scorporando informazioni dai link in questione, e mostrando moltissimi dettagli su questi e immagini grandi senza che risulti necessario aprirli.

Attualmente, come accennato in apertura, la feature è ancora in fase di beta, e non sappiamo sé e quando WhatsApp rilascerà ufficialmente la feature su Android e iOS, ma restiamo in attesa di informazioni ufficiali in merito.

Fra le più interessanti feature testate recentemente in beta ci sono anche i messaggi programmati per cancellarsi da soli, di cui vi abbiamo parlato tempo a dietro. Potete accedere al nostro articolo di approfondimento attraverso il seguente link.