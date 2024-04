People Nearby: la nuova funzione WhatsApp in fase di test

WhatsApp sta testando una nuova funzione chiamata People Nearby che permetterà agli utenti di scambiare file offline con persone vicine tramite Bluetooth o Wi-Fi. Si tratta di una funzione simile a Nearby Share per dispositivi Android e AirDrop per iPhone.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, entrambi i dispositivi devono avere la funzione attivata. Il dispositivo che invia i file effettuerà una scansione dei dispositivi vicini che supportano il servizio. Una volta trovato il dispositivo di destinazione, sarà possibile selezionarlo e inviare i file. Il destinatario potrà accettare o rifiutare il trasferimento. I file trasferiti saranno crittografati end-to-end per garantire la sicurezza.

Quali sono i vantaggi di People Nearby?

People Nearby offre diversi vantaggi:

Non è necessario scambiare i numeri di telefono: i file possono essere inviati a chiunque si trovi nelle vicinanze, anche se non è un contatto in rubrica.

i file possono essere inviati a chiunque si trovi nelle vicinanze, anche se non è un contatto in rubrica. Trasferimento offline: i file possono essere inviati anche senza una connessione internet.

i file possono essere inviati anche senza una connessione internet. Maggiore sicurezza: i file trasferiti sono crittografati end-to-end .

i file trasferiti sono . Rapidità: il trasferimento dei file avviene in modo rapido e semplice.

il trasferimento dei file avviene in modo rapido e semplice. Praticità: non è necessario utilizzare cavi o altri dispositivi per trasferire i file.

La nuova funzionalità di WhatsApp è attualmente in fase di test e non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Non è chiaro quando la funzione sarà rilasciata ufficialmente. Tuttavia, data la sua utilità e praticità, è probabile che venga implementata in modo definitivo in un futuro prossimo.

People Nearby è quindi una nuova funzione utile che potrebbe semplificare lo scambio di file tra utenti WhatsApp che si trovano nelle vicinanze.

La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma ha il potenziale per essere molto utile in diverse situazioni, come ad esempio per condividere foto, video o documenti con amici o colleghi che si trovano nelle vicinanze. Tutti gli utenti dell’instant messaging stanno già attendendo con trepidazione la data ufficiale di rilascio.