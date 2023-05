Anche TikTok ha il suo chatbot: si chiama Tako ed è già in fase di testing nelle Filippine

TikTok potrebbe presto offrire agli utenti un nuovo modo per scoprire contenuti. L’azienda è nelle “prime fasi” di test di un chatbot alimentato da intelligenza artificiale chiamato Tako, che sarà in grado di consigliare video e rispondere a domande sugli argomenti dei video che gli utenti stanno guardando.

Secondo quanto riportato da TechCrunch, il bot, chiamato Tako, è attualmente in fase di test nelle Filippine, come dichiarato da TikTok in una nota. “Tako è alimentato da un assistente di chat di terze parti ed è progettato per facilitare la scoperta di contenuti divertenti e stimolanti su TikTok”, ha dichiarato l’azienda.

Nonostante sia ancora nelle prime fasi di test, TikTok sembra posizionare Tako in modo piuttosto prominente nell’app. Secondo quanto riferito da TechCrunch, c’è un collegamento rapido all’assistente nel menu principale a destra, accanto ai collegamenti rapidi per i segnalibri e i Mi piace. Un indizio che rivela come ByteDance riponga molte speranze nel successo di questa intelligenza artificiale.

Nella schermata dell’interfaccia di chat, il chatbot invita gli utenti a “sentirsi liberi di chiedermi qualsiasi cosa”, aggiungendo che farà del suo meglio “per aiutarti a trovare ciò che stai cercando”.

Tako non è l’unico esperimento di TikTok nel campo delle intelligenze artificiali generative: l’azienda sta anche lavorando ad un’IA in grado di generare avatar e foto profilo per gli utenti. Ad ogni modo, l’azienda ha specificato di non avere “ulteriori piani al di là di questi test iniziali” per sviluppare ulteriormente Tako.