WhatsApp: arrivano in beta i contenuti che si autocancellano

Come emerso sulle pagine di WABetaInfo, sembra che WhatsApp potrebbe presto introdurre una novità piuttosto particolare, la quale potrebbe all’effettivo risultare utile per tutti gli utenti che sfruttano ogni giorno le potenzialità dell’app di messaggistica.

Parliamo nello specifico di contenuti che una volta visualizzati si cancellano automaticamente, permettendo quindi con difficoltà screenshot o registrazioni dello schermo. Questi non sarebbero ovviamente l’opzione di default, e risulterebbe necessario scegliere quando attivare la funzione per non consentire agli altri interlocutori riletture aggiuntive, con il tutto che potrebbe essere sfruttato anche nei gruppi.

Sembra che WhatsApp riesca già a inviare dei messaggi a chi utilizza la feature non appena i contenuti come video e foto vengono visualizzati, confermando la corretta cancellazione di questi e il “presa visione” da parte degli interlocutori, anche nel caso in cui questi non fossero disponibili nel mostrare le classiche spunte blu.

Al momento, pare che l’applicazione non abbia tuttavia disabilitato con uno dei possibili sistemi gli screenshot per questi tipi di contenuti, e che non ci sia neanche alcun tipo di protezione dalla registrazione dello schermo. Per fortuna si tratta di una feature ancora in stato di beta, visto che è ancora abbastanza semplice riuscire ad aggirare il sistema.

Sembra che la novità sia stata introdotta attraverso la versione beta 2.21.14.3 di WhatsApp per Android, e che quindi alcuni utenti possano già sfruttarla fin da subito grazie beta disponibile da oggi. Anche chi non fa parte del programma potrà vedere i contenuti sparire dopo la prima visione grazie a questa funzionalità, visto che come dichiarato la feature è pensata per essere usata anche con coloro che hanno una versione non aggiornata di WhatsApp.

Sembra che le novità anticipate da WABetaInfo siano state confermate da Mark Zuckerberg e Will Cathcart. Tuttavia, le funzionalità potrebbero non arrivare mai in forma definitiva nell’app di messaggistica targata Facebook o essere trasformate prima della loro introduzione, specialmente se si considera che parliamo di una funzionalità che verrà testata in questa fase preliminare con il fine di essere migliorata e introdotta ufficialmente.