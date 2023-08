Twitter rimuoverà i titoli dalle anteprime dei link: “basta clickbaiting”

X (cioè Twitter) si prepara a rivoluzionare il modo in cui verranno mostrati gli articoli e, più in generale, tutti i link condivisi sulla piattaforma. Secondo quanto riportato da Fortune, il cambiamento prevede l’eliminazione del titolo e di qualsiasi testo, facendo sì che i tweet con link mostrino solo l’immagine principale dell’articolo.

Elon Musk, circa quattro ore dopo la pubblicazione dell’articolo, ha confermato questi piani, affermando che la decisione proviene direttamente da lui e che la modifica “migliorerà notevolmente l’estetica” della piattaforma.

Questa novità implica che chiunque condivida un link su X, dai singoli utenti agli editori, dovrà aggiungere manualmente un proprio testo accanto ai link condivisi sul servizio. In caso contrario, il tweet mostrerà solo un’immagine senza alcun contesto, fatta eccezione per l’url. Anche se il clic sull’immagine porterà all’articolo completo sul sito dell’editore, il cambiamento potrebbe avere importanti ripercussioni per gli editori che dipendono dai social media per indirizzare il traffico verso i loro siti, nonché per gli inserzionisti.

Una fonte informata sulla questione ha spiegato a Fortune che il cambiamento è stato promosso direttamente dal proprietario di X, Elon Musk. L’obiettivo principale sembra essere ridurre l’altezza dei tweet, permettendo a più post di adattarsi alla porzione di timeline visibile sullo schermo. Musk ritiene anche che questa modifica contribuirà a frenare il fenomeno del clickbait.

“È qualcosa che Elon desidera. Lo stavano discutendo con gli inserzionisti, che non ne erano entusiasti, ma sta per accadere,” ha dichiarato la fonte, sottolineando che Musk ritiene che gli articoli occupino troppo spazio sulla timeline.