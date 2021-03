Sony Pictures sta realizzando un nuovo film ispirato alla serie tv Vita da strega, che sarà molto più simile alla storia originale. L’attrice protagonista della sit-com Elizabeth Montgomery vestiva i panni di Samantha, una strega che sposa un uomo mortale di nome Darrin e fa del suo meglio per nascondere la propria identità e lasciarsi alle spalle il suo magico passato. La serie tv originale è andata in onda per otto stagioni su ABC, dal 1964 al 1972, ed è diventata un importante riferimento della cultura pop, tanto da aver ispirato numerosi altri progetti negli anni successivi.

Dopo il successo degli adattamenti cinematografici di serie tv come The Addams Family, Starsky & Hutch e Charlie’s Angels, Sony Pictures ci riprova con un secondo film su Vita da Strega. Ricordiamo che infatti la casa di produzione aveva già sviluppato nel 2005 una pellicola con Nicole Kidman e Will Ferrell, diretta dalla compianta Nora Ephron, incentrata appunto sulla strega più famosa della televisione. Il film parlava di un gruppo di produttori che stavano realizzando una nuova serie televisiva su Bewitched – questo il titolo originale – e che inconsapevolmente avevano assunto per il ruolo principale una vera strega: Samantha. Il film però ha ricevuto molte critiche negative ed è stato deludente al botteghino.

Secondo Deadline, un nuovo film è in fase di sviluppo dagli showrunner di 12 Monkeys, Terry Matalas e Travis Fickett, e seguirà la trama della serie originale, con Samantha e suo marito Darrin che vivono una vita semi-ordinaria in periferia.

Nonostante sia una sit-com andata in onda negli anni ’60, Vita da Strega ha ispirato numerosi riferimenti in altre produzioni. Ad esempio, il secondo episodio di WandaVision dei Marvel Studios, dal titolo Don’t Touch that Dial, presentava una sequenza di apertura in stile Bewitched. La premessa centrale della serie tv infatti, aveva una somiglianza con Vita da strega in quanto si concentrava su una strega che nascondeva i suoi poteri ai cittadini. La casa di Agatha Harkness nel progetto era la stessa usata nella sit-com originale, come ad essere un intelligente cenno alla serie e un modo per suggerire la sua vera identità al pubblico.

