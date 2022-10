Venom 3: Kelly Marcel alla regia del terzo capitolo della saga

Sony Pictures ha trovato la persona che si occuperà della regia di Venom 3, e stiamo parlando di Kelly Marcel, che, dopo aver scritto e prodotto i primi due capitoli della saga dello spiderverso, si cimenterà direttamente dietro la macchina da presa.

Kelly Marcel ha anche scritto la sceneggiatura di Venom 3 assieme a Tom Hardy, e si occuperà della produzione del film al fianco dell’interprete protagonista. Anche il soggetto è a cura di Marcel e di Hardy. Mentre tra gli altri produttori possiamo citare Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker.

Non sono stati diffusi dettagli riguardo la storia di questo terzo capitolo, ma Andy Serkis, che ha diretto il secondo film, ha ha dichiarato qualche tempo fa sul nuovo lungometraggio:

C’è molto potenziale nel Venomverse, per far vivere molte avventure prima che l’inevitabile accada. Penso che Tom e Kelly stiano pensando al prossimo passaggio del percorso, perché avevamo già dei piani su ciò che sarebbe potuto accadere. In questi casi lavori per archi narrativi, non lo fai per singolo film.