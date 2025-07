Galaxy Z Flip 7: design edge-to-edge e batteria da 42 ore nel pieghevole Samsung più ambizioso

Il nuovo Galaxy Z Flip 7 si mostra in anteprima assoluta in un video diffuso su X, rivelando ogni dettaglio del suo design. A pochi giorni dall’evento Unpacked di Samsung, fissato per mercoledì 9 luglio, il pieghevole compatto della casa coreana si prepara a fare il suo debutto ufficiale insieme al Galaxy Z Fold 7 e al nuovo Flip 7 FE.

Il video, condiviso dall’utente Mincu Andrei, conferma molte delle indiscrezioni circolate finora, a partire da un restyling che punta tutto sul display esterno edge-to-edge e su una batteria più duratura. Con i preordini attesi già dal giorno stesso della presentazione e le prime spedizioni previste per il 25 luglio, l’attesa è ormai agli sgoccioli.

Look what we’ve got here 👀 The first real life video of the upcoming Galaxy Z Flip7! https://t.co/Yayt5d9ELz — Max Jambor (@MaxJmb) July 5, 2025

Un video svela ogni angolo

Rispetto al Galaxy Z Flip 6, il nuovo Flip 7 punta su un’estetica più rifinita: le linee rimangono nette, ma il vero protagonista è il display esterno che ora occupa quasi l’intera superficie frontale quando il dispositivo è chiuso. Non più una schermatura a forma di cartella come sul modello precedente, ma uno schermo edge-to-edge che avvolge anche la zona delle fotocamere, migliorando non solo l’aspetto ma anche l’esperienza d’uso. Questo ampliamento sembra reso possibile da una cerniera più compatta, che riduce l’ingombro e migliora l’apertura del dispositivo.

Nel video si osservano conferme anche sul posizionamento dei tasti e sul layout a doppia fotocamera, elementi già noti dai modelli precedenti. Tuttavia, nessuna informazione è trapelata sulle specifiche tecniche: resta il dubbio se il Flip 7 adotterà il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 “Elite” o il chiacchierato Exynos 2500. Ma con l’evento Unpacked ormai alle porte, tutte le risposte arriveranno molto presto.

Batteria più capiente e resistenza IP48

Sul fronte autonomia, il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe montare una batteria da 4174 mAh, in grado di offrire un’autonomia massima di 42 ore e 4 minuti, migliorando così il dato del predecessore. La variante più economica, Galaxy Z Flip 7 FE, si fermerebbe a 3887 mAh, con circa 37 ore di utilizzo massimo stimato. Il Galaxy Z Fold 7, invece, manterrebbe la stessa batteria da 4272 mAh già vista sul Fold 6, garantendo fino a 40 ore e 28 minuti di utilizzo.

Tutti e tre i nuovi dispositivi pieghevoli riceveranno una certificazione IP48. Questo significa che saranno protetti contro corpi solidi superiori a 1 mm, ma non contro la polvere fine, mentre l’impermeabilità sarà garantita per immersioni fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti in acqua dolce. Lo stesso grado IP era stato assegnato anche ai modelli dell’anno scorso, segno che Samsung ha ancora margini di miglioramento in questo campo.