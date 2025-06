Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: in arrivo il primo pieghevole economico della casa coreana

Il debutto di un pieghevole Fan Edition targato Samsung sembra ormai imminente. Dopo anni di attesa e indiscrezioni, l’azienda sudcoreana si prepara finalmente a lanciare uno smartphone pieghevole più accessibile, il Galaxy Z Flip 7 FE. A suggerirlo è una nuova certificazione rilasciata dalla NBTC, l’ente per le telecomunicazioni della Thailandia, che collega il codice modello SM-F761B proprio a questo nome. Sebbene Samsung non abbia ancora confermato ufficialmente l’esistenza del dispositivo, questa documentazione rappresenta il segnale più concreto finora, aprendo le porte a un importante cambio di strategia nel segmento foldable.

Una versione Fan Edition

Il marchio Fan Edition, già noto per modelli come il Galaxy S21 FE o il più recente Galaxy S24 FE, ha da sempre l’obiettivo di offrire un buon compromesso tra prestazioni di fascia alta e prezzo più contenuto. E ora Samsung sembra intenzionata ad applicare la stessa filosofia anche alla sua linea di pieghevoli. Secondo quanto emerso, il Galaxy Z Flip 7 FE potrebbe ereditare gran parte del design e delle caratteristiche tecniche del Galaxy Z Flip 6, mantenendo la forma a conchiglia e il piccolo schermo secondario esterno, mentre la versione standard del Galaxy Z Flip 7 potrebbe distinguersi con un display esterno più grande e un design rinnovato. Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle specifiche o sul prezzo del Galaxy Z Flip 7 FE, ma è lecito aspettarsi un posizionamento inferiore di almeno 150€ rispetto al modello tradizionale, in modo simile alle precedenti iterazioni della serie FE.

Una risposta alla stanchezza del mercato

L’introduzione di una versione più economica potrebbe essere una mossa strategica per rilanciare le vendite in un segmento che, almeno in Europa, mostra segni di rallentamento. I consumatori iniziano a percepire una certa monotonia negli aggiornamenti annuali della serie Z, e un’offerta diversa, con un prezzo più abbordabile, potrebbe risvegliare l’interesse per una tecnologia che non ha ancora raggiunto il grande pubblico. Samsung sembra quindi intenzionata a spingere più in là il confine tra fascia media e dispositivi premium, portando i pieghevoli sempre più vicini all’utenza generalista. Se il Galaxy Z Flip 7 FE riuscirà a mantenere un buon equilibrio tra prestazioni, design e costo, potrebbe rappresentare un punto di svolta per il mercato dei pieghevoli Android, oggi ancora troppo elitario.