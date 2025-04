Samsung Ballie arriva quest’estate: il robot domestico integrerà l’AI Gemini

Il mondo della robotica domestica sta per accogliere un nuovo protagonista: Samsung ha finalmente annunciato una data di lancio per Ballie, il suo piccolo robot sferico che promette di rivoluzionare l’interazione con la casa intelligente. Secondo quanto comunicato dall’azienda sudcoreana, Ballie sarà disponibile all’acquisto a partire da quest’estate, anche se per il momento solo negli Stati Uniti e in Corea del Sud. Concettualmente, il device di Samsung ricorda Astro, il robot domestico di Amazon (mai arrivato in Italia).

Un piccolo assistente potenziato dall’AI

La vera novità dell’annuncio non riguarda solo la commercializzazione, attesa da tempo, ma anche le caratteristiche tecniche del dispositivo. Samsung ha infatti stretto una partnership con Google Cloud che permetterà a Ballie di integrare un modello di intelligenza artificiale basato su Gemini, la suite AI di Google. Sebbene l’azienda non abbia specificato esattamente quale versione di Gemini verrà utilizzata, ha confermato che questo sistema lavorerà in combinazione con i modelli linguistici proprietari di Samsung.

Grazie a questa integrazione, Ballie sarà dotato di capacità multimodali, cioè in grado di elaborare dati provenienti da diverse fonti come voce, audio e informazioni visive catturate dai suoi sensori. Questo permette al piccolo robot di comprendere il contesto in cui si trova e di interagire in modo più naturale con l’ambiente domestico e con gli utenti.

Sì, ma quanto costerà?

Le funzionalità annunciate sono molteplici: oltre a gestire i dispositivi della casa intelligente, Ballie potrà offrire consigli relativi alla salute e persino suggerimenti di stile, per chi fosse disposto ad accettare raccomandazioni fashion da un piccolo robot rotolante.

La storia di Ballie è piuttosto lunga: Samsung lo presentò per la prima volta nel 2020, e da allora il piccolo robot ha subito diverse evoluzioni. La versione che arriverà sul mercato quest’estate è quella mostrata durante il CES 2024, l’importante fiera tecnologica di Las Vegas. Inizialmente, Samsung aveva promesso il lancio per il 2023, ma l’anno si è concluso senza che Ballie raggiungesse gli scaffali dei negozi.

Un elemento importante che resta ancora da chiarire è il prezzo. Samsung non ha infatti comunicato quanto costerà il suo robot domestico, una decisione che potrebbe essere legata all’incertezza causata dai nuovi dazi annunciati dall’amministrazione Trump, che potrebbero influenzare la strategia di pricing dell’azienda sui mercati internazionali.