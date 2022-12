Hypno-Hustler sarà il prossimo film in progetto dell’universo cinematografico di Spider-Man

Sony Pictures sembra davvero credere nel suo mini-multiverso dedicato a Spider-Man e creato dedicando film stand-alone a personaggi più o meno secondari di cui detiene i diritti cinematografici grazie a quelli, principali, dell’Arrampicamuri. Arriva ora, difatti, un nuovo annuncio, dedicato a un personaggio ancor minore dei precedenti: Hypno-Hustler, che verrà interpretato da Donald Glover.

L’annuncio coglie di sorpresa, perché si tratta di un personaggio davvero misconosciuto, oltre che di un villain, quindi non è ben chiaro come potrà venire utilizzato il suo bizzarro background. Del resto, tutta la serie di film è basata su anti-eroi che, nei fumetti, sono villain tout-court o al massimo eroi situazionali molto riluttanti. Pensiamo a Venom e Morbius, per non parlare dei prossimi Kraven e Madame Web (senza dimenticarci che, in programma, c’è anche Spider-Woman).

Hypno-Hustler è un rocker/performer che, grazie al potere ipnotico delle canzoni della sua band Mercy Killers, intende ipnotizzare e rapinare il luogo del loro ultimo concerto, ma viene fermato da uno Spidey molto all’erta… si tratta, chiaramente, di un personaggio molto camp di fine anni ’70, che potrebbe essere reinterpretato in chiave moderna e decisamente (si spera) più seriosa.

Attualmente, tuttavia, il progetto non ha un regista o una finestra di uscita: la sceneggiatura sarà scritta da Myles Murphy (figlio del celebre Eddie).

Curiosa la scelta dell’interprete, dato che, come si dice, la mela non cade mai troppo lontano dall’albero: Glover ha un rapporto con l’Uomo Ragno risalente a più di dieci anni fa, quando alcuni pensavano che The Amazing Spider-Man avrebbe dovuto raccontare di Miles Morales e che Glover sarebbe stato un ottimo interprete del personaggio. Così non è stato, dato che si è narrato comunque di Peter Parker, interpretato da Andrew Garfield, ma successivamente Glover ha effettivamente doppiato Miles nella serie animata Ultimate Spider-Man e ne ha interpretato lo zio in una scena tagliata di Spider-Man: Homecoming.

Leggi anche: