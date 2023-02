So Cosa hai Fatto: in lavorazione il sequel per Sony

Sony Pictures ha deciso di proseguire con i rilanci di franchise horror, dopo aver riportato Scream sul grande schermo: da poco è stato annunciato lo sviluppo del sequel di So Cosa Hai Fatto, che in originale è intitolato I Know What You Did Last Summer.

La regia del sequel di So Cosa Hai Fatto è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson, mentre sembrano essere in trattative per riprendere i loro ruoli Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. Inoltre Neal H. Moritz dovrebbe essere il produttore, e Leah McKendrick si occuperà della sceneggiatura. Il progetto sarà un modo per creare un ponte tra la vecchia ed una nuova generazioni di protagonisti che porteranno avanti la saga.

La sinossi del film originale vede quattro giovani amici, legati da un tragico incidente, che si riuniscono, finendo per ritrovarsi perseguitati da un pericoloso maniaco che li bracca nella loro piccola città sul mare. Tra i protagonisti del lungometraggio c’era anche Sarah Michelle Gellar. Il film è tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi pubblicato da Lois Duncan nel 1973. La pellicola ha avuto due seguiti: Incubo finale e Leggenda mortale. Vediamo qui sotto il trailer.

Nel 2021 è stata lanciata una serie televisiva su So Cosa Hai Fatto, che è stata prodotta da Prime Video. Successivamente, nel 2022, il telefilm è stato cancellato. Vediamo il filmato.