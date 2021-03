UltraPop Festival 25 marzo: ecco i panel dell’ultimo giorno

Il quinto e ultimo giorno di UltraPop Festival, l’evento 100% digitale dedicato alla cultura Pop, è ricco di panel imperdibili, che vedono protagonisti del 25 marzo ospiti di spessore e molto noti al grande pubblico, come l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e il fumettista Robert Kirkman, creatore della celebre serie di fumetti di The Walking Dead.

Il 25 marzo l’evento si apre con l’incontro riservato a Francesco Pannofino e si chiude con Emanuele Vietina, il Direttore Generale di Lucca Crea. Ecco tutti i panel del quinto giorno di UltraPop Festival:

L’ultimo giorno di UltraPop Festival inizia alle 10:00 con il panel Francesco Pannofino: una voce per mille volti, nel quale il doppiatore di Denzel Washington e George Clooney e attore di Boris parlerà della sua carriera, rivelando anche aneddoti e retroscena inediti. A moderare l’appuntamento saranno Valentina Ariete di Movieplayer e Lega Nerd e Giuseppe Grossi di Movieplayer.

Alle 11:00 è in programma l’incontro Game Hub di Cinecittà, i cui ospiti – Mauro Fanelli (Fondatore e CEO di MixedBag), Diego Grammatico (Advisor, Istituto Luce Cinecittà) e Giorgio Catania (Developer Relations Manager @ IIDEA) – raccontano Cinecittà Game Hub, un nuovo acceleratore dedicato all’industria dei videogiochi, finalizzato a finanziare nuovi progetti realizzati in Italia. Presenta il panel Game Hub di Cinecittà Pierpaolo Greco, Editor in Chief di NetAddiction.

A seguire, alle ore 12:00, Pierpaolo Greco, Editor in Chief di NetAddiction, e Antonio Moro, Fondatore di Lega Nerd, saranno i protagonisti del panel Come realizzare video, live e podcast da casa. Durante l’incontro, condotto da Vincenzo Lettera (multiplayer.it), si parlerà di tutta l’attrezzatura necessaria per registrare video di alta qualità, impostare un setup per live su Twitch o iniziare a incidere podcast.

Alle 13:00 l’appuntamento con la Content Creator Giulia Bifrost, nome d’arte di Giulia Reverberi, la quale ci parlerà della serie tv The Falcon and the Winter Soldier, svelando retroscena e aspettative su questa nuova declinazione del Marvel Cinematic Universe assieme agli autori e ad alcuni esperti di cultura pop. Il panel The Falcon and The Winter Soldier: dietro lo scudo della nuova serie tv Marvel è presentato da Valentina Ariete di Moviplayer e Lega Nerd.

Nell’ultimo giorno di UltraPop Festival non manca l’incontro con gli sviluppatori Marco Ponte (CEO Raceward Studio), Gian Paolo Vernocchi (Co-Founder & Creative Director DESTINYbit) e Max Da Vià (Chief Marketing Officer 34BigThings). Dalle 14:00 alle 15:00 del 25 marzo il panel Studi italiani e investitori stranieri sarà condotto da Umberto Moioli, Direttore Responsabile di multiplayer.it.

In un settore in costante evoluzione, assistiamo sempre più spesso a team di sviluppo che vengono acquisiti da publisher, o a investitori che decidono di finanziare progetti interessanti. Ma quali sono le valutazioni dietro questi accordi? Ne parliamo assieme a tre sviluppatori che raccontano la loro esperienza con investitori stranieri.

Alle 15:00 l’incontro con il trekker Roberto Bruzzone dal titolo Il camminatore dalla gamba in spalla. Dopo un incidente perde un arto, ma la sua tenacia lo fa diventare un’escursionista professionista nonostante la protesi. Diventa collaudatore di protesi, oltre che protagonista di camminate: ricordiamo i 3000 km a piedi in Perù, la scalata del Kilimingiaro e del Gran Sasso, le sfide come i 100 km in un giorno e tanto altro ancora. Il suo rapporto con la natura e con la resilienza è alla base della sua vita. Il panel è moderato da Alessio Vissani di Lega Nerd.

Segue l’evento Morrison, il rock’n’roll come metafora di vita tra musica, cinema e letteratura, presentato alle 16:00 dalla nostra Gabriella Giliberti e con ospiti Federico Zampaglione (Regista, sceneggiatore e cantautore), l’attore Lorenzo Zurzolo e l’attrice Carlotta Antonelli. Federico Zampaglione firma la regia del suo quarto lungometraggio con Morrison, la storia di due giovani musicista dove libertà, desiderio, amicizia e amore sono al centro di un viaggio cominciato del 2017 dallo stesso regista con il romanzo Dove tutto è a metà.

Funtasia: Fantastico Studio presenta il suo nuovo progetto è il panel che si terrà alle 17:00 del quinto giorno di UltraPop Festival, moderato da Francesco Serino di Multiplayer. Protagonisti dell’evento saranno gli ospiti Andrea Valesini (Creative Director Fantastico Studio), Daniele Bianchini (CEO Fantastico Studio) e Carlo Iurino (Lead Developer Fantastico Studio), i quali ci raccontano Fantastico Studio, presentando Funtasia, il suo nuovo, vivace e ancora misterioso videogioco.

La musicista Camilla D’Onofrio è l’ospite del panel intitolato Un concerto nerd con MillaMusic e condotto da Vicenzo Lettera di Multiplayer dalle 18:00 alle 19:00 del 25 marzo. Nell’ultimo giorno di Ultrapop Festival, Camilla D’Onofrio ci porta in un viaggio musicale attraverso le note di alcune delle serie tv più celebri della cultura pop, dai videogiochi al cinema.

Alle 19:00 il panel Build Different! Bricknauts intervista Norton74, nel quale Andrea Lattanzio, LEGO Master Builder, parlerà per 60 minuti con Roby Rani e Simone Bissi di Bricknauts.com, rivelando i segreti e le tecniche di uno dei più popolari e apprezzati “LEGO builder”. Se i mattoncini LEGO sono la vostra idea fissa, la vostra passione o forse ossessione non potete perdere il workshop!

In tarda serata, alle ore 20:00, UltraPop Festival propone un incontro con Dalia Colli (Truccatrice), Francesco Pegoretti (Hair Stylist) e Massimo Cantini Parrini (Costumista), candidati all’Oscar per il Miglior Trucco e Migliori Costumi del Pinocchio di Matteo Garrone. Gli ospiti del panel Tutto l’oro di Pinocchio: come dare vita a una fiaba tutta italiana, racconteranno i dietro le quinte del film. L’appuntamento è presentato dalla nostra Gabriella Giliberti e da Valentina Ariete.

Un altro panel imperdibile è quello che si terrà alle 21:00 e vede come ospiti d’eccezione il fumettista Robert Kirkman e lo sceneggiatore Simone Racioppa. L’autore e lo showrunner di Invicible ci parleranno della serie tv, disponibile su Amazon Prime Video dal 26 marzo e pronta a sovvertire i canoni della narrazione supereroistica. Presentano l’incontro Come si diventa Invincible – Ce lo svelano Robert kirkman e Simon Racioppa Giovanni Zaccaria di Lega Nerd e il traduttore e interprete Michele Innocenti.

Infine, il 25 marzo UltraPop Festival si chiude con Lucca Comics e UltraPop: Dagli eventi fisici agli eventi digitali e ritorno, un panel dedicato a Emanuele Vietina, il Direttore Generale di Lucca Crea, per fare il punto della situazione sugli eventi in Italia. Il 2021 vedrà la ripartenza delle fiere dal vivo o dovremo farci bastare ancora per un anno gli eventi digitali? Un ultimo incontro che segna una sorta di passaggio di testimone virtuale da UltraPop a Lucca Comics. Modera l’ultimo appuntamento del 25 marzo Pierpaolo Greco, Editor in Chief di NetAddiction.

Seguite i panel del 25 marzo su Twitch e sul sito ufficiale di UltraPop Festival! Tutti gli incontri possono essere recuperati il giorno dopo in differita sul canale YouTube!

