Spider-Man: Across the Spider-Verse – I produttori lo descrivono come un’esperienza mai vista

I produttori e sceneggiatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno definito il film come "un'esperienza inedita" sia a livello visivo che di storia.

Considerando il fatto che Spider-Man: Un Nuovo Universo sia stato un progetto unico a livello visivo, sembra anche che Spider-Man: Across the Spider-Verse voglia andare oltre certi limiti. E ciò è quanto hanno dichiarato i produttori e sceneggiatori del progetto, Phil Lord e Chris Miller, che hanno descritto il lungometraggio animato come “un’esperienza mai vista”.

Secondo quanto rivelato dai due:

L’asticella è stata ulteriormente alzata, e ne siamo tutti entusiasti, piuttosto che terrorizzati. La base del progetto era quella di mostrare qualcosa di inedito. Se avessimo creato una storia più leggera, come nel caso del primo film, non sarebbe stato il massimo. Pensiamo che il pubblico voglia confrontarsi con qualcosa che a livello visivo non si è mai vista. Ed abbiamo fatto tutto in maniera tale che possa soddisfare ed essere anche una sfida nei nostri confronti e di quelli del pubblico. Questo è l’obiettivo, farvi sorridere e piangere proponendo qualcosa che non si è mai vista fino ad ora.

Qui sotto vi proponiamo il trailer del film.

Questo nuovo film manterrà il concetto di Multiverso e dell’incontro tra Spidey diversi: diversi come possono esserlo Peter Parker, Miles Morales e Miguel O’Hara, chiariamo, ma data la mole di personaggi presenti non ci stupiremmo di vedere sul serio le “Varianti” in stile Marvel Cinematic Universe… se non proprio loro, chissà. Difatti, mentre nel primo film gli “altri” Spidey arrivavano nel mondo di Miles, qui Miles e gli altri viaggeranno attraverso ben sei Terre alternative, presentando ben 240 personaggi in tutto, che anche considerandone molti come probabili e semplici camei, sono comunque tantissimi.

Nel cast vocale abbiamo nuovamente Shameik Moore nel ruolo di Miles Morales, Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara e Issa Rae in quelli di Jessica Drew. Il consulente scolastico ha la voce di Rachel Dratch, mentre i genitori di Miles saranno Luna Lauren Velez e Brian Tyree Henry. Jason Schwartzman sarà il villain, Spot.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è previsto per giugno, mentre il finale della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nei cinema il 29 marzo del 2024.