I produttori di Blade Runner 2049 hanno deciso di fare causa a Elon Musk per violazione del copyright.

Elon Musk è finito nel mirino di produttori e registi cinematografici. Dopo che il regista del Corvo, Alex Proyas, ha fatto notare il design identico di alcune produzioni Tesla comparate con alcuni veicoli di scena di Io, Robot, ora i produttori di Blade Runner 2049 hanno fatto causa allo stesso Musk.

I produttori di Alcon Entertainment hanno fatto causa a Elon Musk per le immagini generate dall’intelligenza artificiale in una pubblicità in cui è stato mostrato il Robotaxi di Tesla, trasmessa lo scorso 10 ottobre.

Di mezzo ci sarebbe finita anche Warner Bros. Discovery, che ha trasmesso in live streaming l’evento. I produttori di Blade Runner 2049 hanno citato in causa Elon Musk e Warner Bros. Discovery, a cui è stata mossa un’ingiunzione per impedire loro:

Di copiare, mostrare, distribuire, vendere o offrire in vendita ‘BR2049’ o elementi dello stesso franchise, da parte di Tesla o Musk, per realizzare lavori derivati ​​dello stesso per tali scopi.

Durante la presentazione Elon Musk avrebbe citato Blade Runner, dichiarandosi un appassionato del franchise, ma nonostante ciò “non è quello il futuro che vogliamo”.

Il franchise di Blade Runner continua ad espandersi

Da ricordare che Blade Runner 2049 è un film che è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2017, e che ha avuto come protagonisti Ryan Gosling, Harrison Ford e Jared Leto.

L’universo di Blade Runner sta continuando ad espandersi, al punto che è stata messa in produzione la serie Blade Runner 2099.