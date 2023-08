Blade Runner 2049 ed il ruolo di David Bowie andato a Jared Leto

In Blade Runner 2049 ci sarebbe dovuto essere un protagonista d’eccezione: stiamo parlando di David Bowie, che era stato inizialmente scelto dalla produzione per vestire i panni di Niander Wallace, ruolo che, successivamente, è andato a Jared Leto.

La morte di David Bowie ha però impedito che questa collaborazione arrivasse sullo schermo. Ricordiamo che David Bowie è morto nel 2016, un anno prima che Blade Runner 2049 uscisse nelle sale cinematografiche.

Sembra che il personaggio di Niander Wallace fosse stato scritto proprio pensando a David Bowie. Per Denis Villeneuve si trattava della prima scelta per il ruolo. Ma, dopo la morte dell’attore e cantante, sarebbe stato scelto Jared Leto perché considerato un personaggio con la stessa attitudine.

Del resto, parlando di ruoli mancati da parte di David Bowie, sembra che il celebre artista doveva essere tra i character presenti anche nella saga cinematografica dei Guardiani della Galassia, fortemente voluto da James Gunn.

L’ex Ziggy Sturdust è sempre stato considerato come una figura azzeccata per i film sci-fi, anche se in generale con la fantasia è sempre stato considerato più che adatto. Tutti gli appassionati ricorderanno il ruolo di Davi Bowie in Labyrinth.