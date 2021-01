Superman & Lois: il debutto della serie diventa un evento TV

Il debutto di Superman & Lois sul network The CW diventa un vero proprio evento TV. Il pilot dello show durerà ben 90 minuti, a cui seguirà uno special contenente anticipazioni sugli episodi successivi, interviste al cast e allo staff.

Il 23 febbraio sul network The CW debutterà la serie Superman & Lois. La première dello show sarà un vero e proprio evento TV, infatti il pilot durerà ben 90 minuti, a cui seguirà lo special special di 30 minuti Superman & Lois: Legacy of Hope, contenente anticipazioni sugli episodi successivi, interviste al cast e allo staff.

La conseguenza del debutto della nuova serie tratta dai fumetti DC Comics è lo slittamento del debutto della settima stagione di The Flash al 2 marzo, quindi una settimana dopo rispetto a quanto preventivato.

La serie si focalizzerà sulla vita di tutti i giorni di Lois Lane e Clarke Kent, interpretati rispettivamente da Elizabeth Tulloch e Tyler Hoechlin, alle prese con tutte le difficoltà dell’essere genitori. Il cast vede la presenza anche di Dylan Walsh (Nip/Tuck) come Samuel Lane, Emmanuelle Chriqui (Entourage) come Lana Lang, Erik Valdez (General Hospital) come Kyle Cushing, Wole Parks (The Vampire Diaries) come the Stranger, Jordan Elsass e Alexander Garfin come Jonathan and Jordan Kent e Inde Navarrette come Sarah, figlia di Lana Lang.

Potrebbe interessarti:

‘Superman & Lois’ Sets Expanded Series Premiere & Special; ‘The Flash’ Season Debut Pushed (deadline.com)