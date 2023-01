Superman & Lois 3: Michael Cudlitz sarà Lex Luthor

Michael Cudlitz, già conosciuto sul piccolo schermo per aver vestito i panni di Abraham di The Walking Dead, sarò l’interprete di Lex Luthor nella serie TV Superman & Lois 3. Fino ad ora, all’interno dell’Arrowverse, il ruolo di Luthor era stato occupato da Jon Cryer, che si è visto in Supegirl ed in Crisis on Infinite Earths.

Questo cambio di interpreti per la parte di Lex Luthor è stato possibile grazie al fatto che il mondo in cui abitano i personaggi di Superman & Lois 3 non è lo stesso di The Flash e Supergirl. Secondo la descrizione offerta, il Lex Luthor della serie TV:

è il popolare miliardario della LexCorp, ma segretamente è un brutale criminale psicopatico, capace di terrorizzare chiunque si frapponga sul suo cammino. In Superman & Lois il personaggio comparirà in un momento in cui è già da tempo lontano dagli occhi del mondo, e sta tramando di vendicarsi nei confronti di due persone: Superman e Lois.

Nella terza stagione di Superman & Lois troviamo Clark e Lois che lavorano allo Smallville Gazette, con i due protagonisti che sembrano abbracciare ed apprezzare in pieno la vita di provincia. Tutto cambierà quando un incarico assegnato a Lois porterà alla ribalta un nemico che promette di cambiare il percorso della famiglia Kent per sempre. Superman cercherà di smuovere mari monti per la propria famiglia, ma sarà abbastanza per contrastare questo villain? Nel frattempo anche i figli di Lois e Clark s’interrogheranno su sé stessi, e su ciò che ha a che fare con i loro poteri e con le loro aspirazioni.