Ecco il poster di Superman & Lois 2, la seconda stagione della serie TV in onda su The CW da gennaio.

The CW ha diffuso il poster di Superman & Lois 2, si tratta della seconda stagione della serie TV che vede protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. I nuovi episodi arriveranno sulla rete americana a partire dall’11 gennaio.

Ecco il poster di Superman & Lois 2.

Alla fine della prima stagione di Superman & Lois, Clark se l’è dovuta vedere con Tal-Rho che ha tentato di restaurare la razza kryptoniana. Ed in tutto ciò Superman ha ricevuto il supporto di John Henry Irons, personaggio proveniente da una Terra parallela.

Lo showrunner Todd Helbing ha dichiarato sulla nuova stagione:

Scaveremo più a fondo in ciò che vuol dire per Clark essere genitore, arrivando al punto che, per proteggere i propri figli, sarebbe in grado di mettersi in situazioni pericolose.

Oltre ai due attori protagonisti nella serie troviamo Jordan Elsass come Jonathan Kent, Alexander Garfin che fa Jordan Kent, Erik Valdez interprete di Kyle Cushing, Inde Navarrette che fa Sarah Cushing, Wolé Parks veste i panni di John Henry Irons, Adam Rayner che fa Morgan Edge/Tal-Rho, e poi ancora Dylan Walsh fa il generale Samuel Lane ed Emmanuelle Chriqui veste i panni di Lana Lang Cushing.

Mentre questa è la sinossi della prima stagione:

Dopo anni in cui si sono trovati faccia a faccia con super cattivi megalomani, il più famoso supereroe del Mondo l’Uomo d’Acciaio aka Clark Kent e la giornalista Lois Lane si troveranno ad affrontare una delle loro più grandi sfide, affrontando la pressione e le complessità che derivano dall’essere genitori al giorno d’oggi. Ed oltre al già complicato ruolo di genitori, Lois e Clark dovranno confrontarsi con la possibilità che i loro figli Jonathan e Jordan possano ereditare i poteri del padre.

Ritornando a Smallville per gestire alcuni affari della famiglia Kent, Clark e Lois si ritrovano con Lana Lang, dipendente di un ufficio prestiti che è stata il primo amore di Clark,e con suo marito Kyle Cushing. I due non sono gli unici che ritroveranno dei vecchi amici, considerando che Jonathan e Jordan incontreranno di nuovo la figlia di Lana e Kyle, Sarah.

Ma la vita di un supereroe non è mai noiosa, in special modo quando il padre di Lois, il generale Lane, ha bisogno di Superman per sconfiggere nuovi cattivi. E, nel frattempo, il ritorno di Clark e Lois nell’idilliaca Smallville sarà condizionato dall’ingresso nelle loro vite di un misterioso straniero.