Superman & Lois 3: il trailer della terza stagione

The CW ha lanciato il trailer di Superman & Lois 3, la terza stagione della serie TV che vede protagonisti la Lois di Elizabeth Tulloch assieme al Clark interpretato da Tyler Hoechlin. Nel filmato possiamo vedere come i due personaggi si preparino per una nuova gravidanza, ma il momento di gioia sarà presto spezzato.

Ecco il trailer.

Nella terza stagione di Superman & Lois troviamo Clark e Lois che lavorano allo Smallville Gazette, con i due protagonisti che sembrano abbracciare ed apprezzare in pieno la vita di provincia. Tutto cambierà quando un incarico assegato a Lois porterà alla ribalta un nemico che promette di cambiare il percorso della famiglia Kent per sempre. Superman cercherà di smuovere mari monti per la propria famiglia, ma sarà abbastanza per contrastare questo villain? Nel frattempo anche i figli di Lois e Clark s’interrogheranno su sé stessi, e su ciò che ha a che fare con i loro poteri e con le loro aspirazioni.

Ricordiamo che Jonathan Kent in questa nuova stagione sarà interpretato da Michael Bishop. Il resto del cast di Superman & Lois vede presenti Alexander Garfin come Jordan Kent, Erik Valdez che fa Kyle Cushing, Inde Navarrette è Sarah Cushing, Wolé Parks fa The Stranger, Adam Rayner è Morgan Edge, Dylan Walsh veste i panni del generale Samuel Lane, mentre Emmanuelle Chriqui fa Lana Lang Cushing.

Superman & Lois sarà disponibile su The CW dal 14 marzo. In Italia è trasmesso da Italia 1 e Mediaset Infinity.