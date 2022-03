The Flash, Riverdale, Superman & Lois: The CW rinnova sette serie TV per il 2022/2023

The CW ha comunicato per la stagione 2022/2023 i rinnovi di sette serie TV, tra cui The Flash, Riverdale e Superman & Lois.

The CW ha ufficializzato il rinnovo di sette serie TV per la stagione televisiva 2022/2023, tra cui ci sono diverse produzioni DC Comics: la rete ha deciso di produrre nuovi episodi di The Flash, Kung Fu, All American, Nancy Drew, Superman & Lois, Walker e Riverdale.

In questo modo The Flash toccherà la sua nona stagione, si tratta di una produzione che fa parte dell’Arrowverse, e che è diventata simbolo dell’universo televisivo DC Comics. All American ritornerà per la sua quinta stagione, mentre sia Superman & Lois che Walker arriveranno ad una terza stagione. Riverdale, invece, proseguirà per una settima stagione. Kung Fu toccherà la terza stagione.

Per quanto riguarda altri telefilm, si dovrà capire se The CW intenderà rinnovare 4400, che è stato lanciato lo scorso ottobre; Naomi che è uscito a gennaio; e All American: Homecoming, che ha fatto il suo esordio lo scorso mese.

Non sono ancora state comunicate notizie su Legends of Tomorrow, Dynasty, Charmed, Legacies, e Batwoman. E poi ancora tra gli show di The CW in attesa di rinnovi ci sono Stargirl, In the Dark e Roswell, New Mexico.

