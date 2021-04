Superman & Lois: un nuovo poster mostra i protagonisti

Negli USA Superman & Lois è ancora in pausa, ma The CW vuole ricordare ai fan, con un nuovo poster, che l’attesa per i nuovi episodi della serie ispirata alla storia originale della DC Comics non è molto lunga. La rete infatti ha rilasciato ieri, sul profilo ufficiale Twitter del progetto, un nuovo poster che mostra Superman (Tyler Hoechlin) e Lois (Elizabeth Tulloch) volare. L’immagine è accompagnata da una scritta che sottolinea l’arrivo dei nuovi episodi per il prossimo 18 maggio.

Fly high. New episodes return May 18! Stream from the beginning free only on The CW: https://t.co/LpX1i0MSUq #SupermanAndLois pic.twitter.com/YTCvv98LnU — Superman & Lois (@cwsupermanlois) April 19, 2021

Il prossimo episodio di Superman & Lois sarà il sesto e si intitolerà Smells Like Teen Spirit. La storia riprenderà da dove si era interrotta nell’episodio The Best of Smallville. La pausa è dovuta alla pandemia, che ha ritardato la produzione della serie tv, come aveva spiegato in precedenza, tramite i social media, Elizabeth Tulloch, protagonista femminile del progetto targato The CW:

Abbiamo avuto un arresto a causa del COVID 19 e fortunatamente tutti stanno bene. Stanno bene e sono tornati al lavoro, ma ci ha fatto perdere troppo tempo per la produzione degli episodi. Per questo non potevamo continuare a mandarli in onda senza interruzioni e ora stiamo cercando di recuperare il ritardo.

Dopo aver visto il nuovo poster di Superman & Lois, vi ricordiamo la sinossi ufficiale della serie tv:

Dopo anni in cui si sono trovati faccia a faccia con super cattivi megalomani, il più famoso supereroe del Mondo l’Uomo d’Acciaio aka Clark Kent e la giornalista Lois Lane si troveranno ad affrontare una delle loro più grandi sfide, affrontando la pressione e le complessità che derivano dall’essere genitori al giorno d’oggi. Ed oltre al già complicato ruolo di genitori, Lois e Clark dovranno confrontarsi con la possibilità che i loro figli Jonathan e Jordan possano ereditare i poteri del padre. Ritornando a Smallville per gestire alcuni affari della famiglia Kent, Clark e Lois si ritrovano con Lana Lang, dipendente di un ufficio prestiti che è stata il primo amore di Clark,e con suo marito Kyle Cushing. I due non sono gli unici che ritroveranno dei vecchi amici, considerando che Jonathan e Jordan incontreranno di nuovo la figlia di Lana e Kyle, Sarah. Ma la vita di un supereroe non è mai noiosa, in special modo quando il padre di Lois, il generale Lane, ha bisogno di Superman per sconfiggere nuovi cattivi. E, nel frattempo, il ritorno di Clark e Lois nell’idilliaca Smallville sarà condizionato dall’ingresso nelle loro vite di un misterioso straniero.

